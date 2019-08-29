Yatırımcılara profile göre fon öneriyor

İş Portföy Robofonların portföy yönetiminde yurt içi ve yurt dışı hisse senedi ve borçlanma araçları, altın ve diğer emtialarda son 5 yıllık veriler en ince ayrıntısına kadar analiz ediliyor. Finansal modelleme sonuçları, İş Portföy’ün uzman kadrosu tarafından değerlendiriliyor ve yatırımcıların profiline uygun portföy dağılımı belirleniyor.

Algoritma öneriyor

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, Robofonlar ile yatırımcıların risk profillerine uygun varlık dağılımına kolayca yatırım yapabildiklerini ifade ederken sözlerine şöyle devam etti: “İş Portföy Robofonlar şirketimiz bünyesinde geliştirmiş olduğumuz algoritma tarafından önerilen varlık dağılımlarına yatırım yapmaktadır. RODAM adıyla tescil ettirdiğimiz bu algoritmik model, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak varlık dağılımını belli periyodlarla otomatik olarak değiştirmektedir. Robofon Ailesi ile, düşük riski tercih eden yatırımcılar İş Portföy Robofon Muhafazakar Değişken Fonu, denge ve istikrarı arayan yatırımcılar İş Portföy Robofon Dengeli Değişken Fonu, uzun vadede yüksek getiri hedefi olan ve riski seven yatırımcılar ise İş Portföy Robofon Atak Değişken Fonu tercih edebilirler.”