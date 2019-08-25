Yatırımları 11 yılda 1 milyar euro’yu aştı

Gürkan, “Bu yıl ise odağımızda Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi olacak. Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi’nin kampüsü içerisinde kurduğumuz Allianz Teknik’i ekim ayında açmayı planlıyoruz. Ayrıca müşterilerimize çok daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için çeviklik, yalınlık, verimlilik ve dijitalleşmeyi odağımıza alan yatırımlarımızı da sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

2.500 çalışanı var

Allianz’ın 70’ten fazla ülkede 142 bin çalışanıyla 92 milyon müşterisine hizmet verdiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

“Çatısı altında Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik’i barındıran Allianz Türkiye olarak sigorta sektörüne liderlik ediyoruz. 2.500 çalışan, 3.800 acente, 1800 banka şube kanalı ve 6 bin anlaşmalı kurumla büyük bir ekosisteme sahibiz.”

Gürkan, Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ve Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketlerinin yılın 6 ayında hayat dışı branşta 3.3 milyar lira prim üretimiyle yüzde 11.7 pazar payına ulaştıklarını belirtti.