Yavru vatana doğal gaz hattı

Petrol ve doğalgaz alanlarına hakimiyet üzerinden mücadelenin sürdüğü Doğu Akdeniz’de, egemenlik haklarını savunan Türkiye ve KKTC’den önemli bir adımın sinyali geldi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında doğalgaz boru hattı kurulmasını gündeme getiren ilk resmi açıklamayı yaptı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da konuşmasında Türkiye’den kabloyla elektrik alımını gündeme aldıklarını söyledi. Faaliyete geçme zamanı olarak 2025 yılı gösterilen KKTC-Türkiye doğalgaz boru hattı için iki ülke arasındaki su boru hattının bulunduğu güzergah öne çıktı.



2025’te gaz verilecek



Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği’nin ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile işbirliği içinde düzenlediği 1. Doğu Akdeniz Uluslararası Enerji Sempozyumu’na KKTC’den Başbakanlık ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı destek verirken, ASELSAN da sponsor alarak yer aldı. Sempozyuma Azerbaycan, ABD, İsrail ve Fransa’dan uzmanlar katıldı.



Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun verdiği bilgiye göre, sempozyoma katılan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında bir doğalgaz boru hattı kurulmasını gündeme getirdi. Taçoy, boru hattının 2025’te Türkiye’den KKTC’ye doğalgaz götürebileceğini söyledi.









80 km’lik hat



Prof. Dr. Kumbaroğlu, doğalgaz boru hattının KKTC ve Türkiye arasındaki su hattına paralel yapılabileceğini ve 80 km uzunluğunda olabileceğini söyledi. Kumbaroğlu, Antalya-Mersin arasından KKTC’ye doğru yola çıkacak hattın planlanandan daha çabuk hayata geçirilebileceğini, TANAP ve Türkakım’dan gaz alan Türkiye’nin KKTC’ye gaz göndermede bir sıkıntı yaşamayacağını ifade etti. Kumbaroğlu, hattın çift yönlü yapılabileceğini, önümüzdeki dönemde Akdeniz’den çıkarılabilecek doğalgazın, Türkiye’ye aynı hattan gönderilebileceğini ve Avrupa’ya iletilebileceğini söyledi. Kumbaroğlu, denizin çok derin olmaması nedeniyle, hattın maliyetinin da ucuza geleceğini belirtti.



Kablo hattıyla elektrik akımı



KKTC Başbakanı Ersin Tatar da konuşmasında, “Kabloyla Türkiye’den elektrik gelmesi hükümet olarak bizim gündemimizdedir, hedeflerimiz arasındadır ve olması gerekmektedir. Gaz ile mevcut sistemin daha temiz bir enerji sistemine geçilmesi meselesi vardır” diye konuştu. Hattın, KKTC’de üretilecek elektriğin Türkiye’ye iletilmesinde de kullanılabileceği belirtildi.



Rumlardan baskı başladı



Sempozyuma ABD’li ORISE enstitüsü, İsrail’den Herzliya Interdisciplinary Center gibi kuruluşlar katıldı. Bazı katılımcılar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin “İşgal altındaki topraklara giderseniz suç işlerseniz” yönündeki uyarısının ardından, toplantıdan çekilmek durumunda kaldı. Bazı uzmanlar toplantıya yıllık izin alarak geldi.





ABD ve İsrailli konuşmacılar

İsrailli Dr. Amit, Avrupa gibi uzak pazarlara Mısır’daki gaz-LNG dönüşüm tesisi aracılığıyla LNG ihracı yapılabileceğini söyledi.



Mor, Avrupa’ya Yunanistan veya Türkiye üzerinden ulaşmak için boru hattı yatırımını ise zor gördüğünü belirtti.



Amerikalı Dr. Isabella Ruble ise, LNG formatının boru dağıtımından çok daha hızlı bir şekilde genişlediğine dikkat çekti.