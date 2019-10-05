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    HaberlerEkonomiYavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı
    05.10.2019 - 09:32 | | AA

    Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını bildirdi.

    Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı

    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

    Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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