Yaz tatiline ‘dramatik’ fiyat artışı yok

Yerli turist geçen yaz sezonunda, dövizdeki ani fiyat hareketleri ve artan yabancı turist talebiyle tesislerde yerliye ayrılan yerin azalması nedenleriyle ‘zam’lı bir tatil yaptı. Kimi bölgelerde fiyat artışları yüzde 80’e kadar çıktı. Kasım ayında başlayan erken rezervasyon süreciyle birlikte sektör temsilcileri bu yıl yerli turiste yönelik bir fiyat artışı yaşanmayacağına dikkat çekti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) Genel Kurulu öncesi gazetecilerle bir araya gelen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, tesislerin, yerli turist için fiyatlarını tespit ederken yabancı turiste verdiği döviz bazlı fiyatlar ile mukayese ettiğini belirtti. ‘Bu yıl dramatik artışlar yaşamayacağız’ diyen Bağlıkaya, şunları söyledi:



“Tesisler önemli bir kapasiteyi yabancı turiste ayırıp ona önceden bir fiyat verdiği için yerli turist fiyatını da bununla karşılaştırarak yapar. Yerli turistin tatil yaptığı dönemler yüksek sezona geliyor ve fiyatlar artmış oluyor. Döviz/TL bazında geçen yıl artışlar yaşandı ama gelecek sezon makul seviyelerde, radikal olmayan artışlar olabilir. Yeni vergilerin (konaklama vergisi) payı olacak. Yurt içi her zaman Türkiye için güvenilir pazardır, diğerleri kırılgan. Yerli turist tatil için yurt dışında aradığını bulamıyor. Fiyat ve tesis bakımından dünyada rakibimiz yok.”



2 yılda 3 katına çıktı



Bağlıkaya, yerli turisti tetikleyen en önemli etkenin ‘bölgesel kültür turu paketleri’ olduğunu söyledi. Bağlıkaya, “Kültür turizminin yurt içinde iki yılda üç katına çıktığını söyleyebiliriz. Bizim de bu yükselişte payımız var. 35 Bölgesel Temsil Kurulumuzu (BTK), kendi bölgelerinden alıp diğer bölgelere tanıtıma götürdük. Bunu, iç turizmi hareketlendirip yeni yeni paketler okuşturmak amacıyla yapıyoruz. Bir sürü acenta kendi bölgesi dışında başka bir yeri satamıyordu. Merzifon’a, Elazığ’a tur oluşmuyordu. Hepsi artık hayata geçiriliyor” dedi.









Seçim 1 Aralık’ta



TÜRSAB da seçim heyecanı da devam ediyor. 30 kasım/1 Aralık tarihindeki genel kurulda yeni yönetim belli olacak. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, öncelikle mevcut borçları yapılandırmak ve TÜRSAB’ı kurumsallaştırmak üzerine çalıştıklarını söyledi. Bağlıkaya, “TÜRSAB’a bağlı tüm kuruluşların 560 milyon lira borcu vardı. Geçmiş döneme ait 35 milyon lira borç ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Mali şeffaflaşma ile geleceğe çok değerli bir kurum bırakacağız. İSO 9001 Belgesi alarak kurumsallaşma sürecini getirdiğimiz önemli noktayı göstermiş olduk” dedi.



Göreve geldiğinde ‘2 dönemden fazla başkanlık yapmayacağını’ vurgula-dığını hatırlatan Bağlı-kaya, görevde oldukları 21 ayda yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi:



“81 ilde 11 bine yakın acentamız için ‘TÜRSAB Rota’yı hayata geçirdik. Online pazar yerinde acenta, tur satan acenta ile buluşuyor. Devletin, vergisini düzenli ödeyenler için bulunan SGK teşviklerinden yararlanmak ve geriye dönük teşvikleri almak için birim oluşturduk. 9 kişi personel istihdam ettik. Müracaat eden 730 acentanın teşviğini çıkardık. Tespit edilenlere 6.1 milyon lira ödenecek.



Seyahat acentaları için ‘avantaj kart’ uygulamasının altyapısını kurduk. Seyahat acentaları ve çalışanları daha uygun yerlerde kalıp, alışveriş yapacak. Kaçak tur ve taşımayla ilgili yoğun çalışıyoruz. Bizden önceki dönemde bir yılda yapılan denetim sayısı 5 bindi. Biz yıl bitmeden 75 bin denetim yaptık. Seyahat acentaları yasasını çalıştık. Çok önemli düzenlemeler gelecek.”