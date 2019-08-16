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    HaberlerEkonomiYazılım sorunu Londra Borsası'nı aksattı
    16.08.2019 - 15:43 | AA

    Yazılım sorunu Londra Borsası'nı aksattı

    Londra Borsası’nda teknik aksaklıklar nedeniyle bir saat 40 dakika boyunca işlem gerçekleştirilemedi.

    Yazılım sorunu Londra Borsası'nı aksattı

    Londra Borsası’nda işlem gören FTSE 100 ve FTSE 250 endeksleri teknik aksaklıklar nedeniyle borsanın açıldığı yerel saatle 08.00’den itibaren tam bir saat 40 dakikalık gecikme kaydetti.

    Endekslerdeki şirket hisselerinde bu süre içerisinde hiçbir işlem yapılamadı.

    Borsada işlemler yerel saatler 09.40’ta normale döndü.

    Londra Borsası’ndan yapılan açıklamada, “Londra Borsası bu sabah FTSE 100 ve FTSE 200 içerisinde yer alan şirketlerin hisselerine ilişkin işlemlerde teknik bir yazılım sorunu yaşadı. Sorunun giderilmesinin ardından saat 09.40’ta tüm işlemler normale döndü.” ifadelerine yer verildi.

    Londra Borsası’nda 2011 yılının şubat ayında da teknik sorunlar nedeniyle yaklaşık 4 saatlik bir aksama yaşanmıştı.

     

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