YD-ÜFE kasımda aylık bazda düştü, yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,45 düşüş, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,99 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,82, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,45 düşüş görüldü.

En fazla azalış kimyasallar ve kimyasal ürünlerde

Kasımda bir önceki aya göre en fazla düşüş, yüzde 3,38 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 1,53 ile içecekler, yüzde 1,02 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.

Buna karşılık motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,81, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,06 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre kasımda en fazla aylık düşüş yüzde 0,98 ile ara mallarında gerçekleşti.