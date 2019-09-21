Yemek kartından fintek firmasına

Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, şirketin 20 yılda geldiği bu noktanın ardında teknolojiye yaptıkları yatırımlar olduğunu söyledi. Bugüne kadar OSAP, Parantez, iPara, SCS, ininal, OfisPaneli, Gastroclub olmak üzere 7 startup’a yatırım yaptıklarını da dile getiren Şener, “Bugün, Türkiye fintek dünyasında banka dışı ödeme sistemine sahip tek şirketiz. Yıllık gerçekleşen işlem sayımız 170 milyon. AliBaba’nın ödeme sistemi Alipay, Türkiye’de fintek iş birliği kapsamında Multinet ve ininal’ı tercih etti. 5 yıl içinde dünyanın sayılı fintech oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz” dedi.



Multinet Up’ın Ar-Ge şirketi inventiv yurtdışı pazarlara teknoloji ihraç ediyor. inventiv, bugün GOSB Teknokent’te kart ve müşteri yönetimi, pos ve iş yeri yönetimi, ödeme işleme platformu, mobil uygulamalar ile müşterilerinin ihtiyaçlarına özel projeler gerçekleştiriyor.