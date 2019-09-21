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    Haberler EkonomiYemek kartından fintek firmasına
    21.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yemek kartından fintek firmasına

    Yeni nesil finansal teknolojiler ve hizmetler alanında faaliyet gösteren Multinet Up, kurulduğu günden bugüne teknolojiye yatırım yaparak yemek kartı şirketinden ekosistem yöneticisine dönüştüğünü duyurdu. Son geliştirdiği uygulaması MultiPOS ile ödeme sistemlerinde tamamen dijital bir dünyaya hazırlanıyor.

    Yemek kartından fintek firmasına

    Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, şirketin 20 yılda geldiği bu noktanın ardında teknolojiye yaptıkları yatırımlar olduğunu söyledi. Bugüne kadar OSAP, Parantez, iPara, SCS, ininal, OfisPaneli, Gastroclub olmak üzere 7 startup’a yatırım yaptıklarını da dile getiren Şener, “Bugün, Türkiye fintek dünyasında banka dışı ödeme sistemine sahip tek şirketiz. Yıllık gerçekleşen işlem sayımız 170 milyon. AliBaba’nın ödeme sistemi Alipay, Türkiye’de fintek iş birliği kapsamında Multinet ve ininal’ı tercih etti. 5 yıl içinde dünyanın sayılı fintech oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

    Multinet Up’ın Ar-Ge şirketi inventiv yurtdışı pazarlara teknoloji ihraç ediyor. inventiv, bugün GOSB Teknokent’te kart ve müşteri yönetimi, pos ve iş yeri yönetimi, ödeme işleme platformu, mobil uygulamalar ile müşterilerinin ihtiyaçlarına özel projeler gerçekleştiriyor.

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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