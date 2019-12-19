‘Yeni Dünya’ yeni modeller getiriyor

Finans bölümleri başta olmak üzere hukuk, insan kaynakları, teknoloji gibi alanlarda şirketlerin yeni dünyaya uyum için alacakları aksiyonlar, mali gündeme dair son gelişmelerin ışığında uzman isimler tarafından özel oturumlarda işlendi.

PWC, 157 ülkede denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri veriyor.

‘Hedefe koşabiliriz’

PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, ‘yeni dünya’ sisteminin dünyada iş yapış şekillerini, çalışma modellerini değiştirirken tüm bunları yönetebilecek yetenek ve beceri ihtiyacı oluşturduğuna dikkat çekti. Yalçın, Türkiye’nin güçlü olması için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışması gerektiğini belirterek, “Satın alma gücü paritesine göre, 2030’da Türkiye için dünyada 12’nci, 2050’de 11’inci yer, rezerve değil ama orada duruyor. Akıllı olursak oraya koşabiliriz” dedi.

PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Ersun Bayraktaroğlu moderatörlüğünde yapılan panelde, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, Papara Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karslı, Sparkus Profesyonel Koçu Özlem Sarıoğlu ile PwC Türkiye Teknoloji ve Dijital Hizmetler Lideri Oktay Aktolun; moderatörlüğünü PwC Türkiye Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları Şirket Ortağı Ezgi Türkmen’in üstlendiği oturumda, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortakları Cem Aracı, Ersun Bayraktaroğlu ve Bilgütay Yaşar görüşlerini paylaştı.