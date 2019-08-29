Yeni konsorsiyum kurdu şehirleri akıllandıracak

Konsorsiyum, enerji, bina yönetim sistemleri, acil durum yönetimi, sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark ve ulaşım sistemleri alanlarında entegre akıllı çözümlere odaklanacak. Netaş Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, 5G ile nesnelerin interneti teknolojisinin gelişiminin hızlanacağını, bunun akıllı şehir uygulamalarının temelini oluşturacağını söyledi. Durucasugil, “Tahminlere göre 2018’de 81 milyar dolar seviyesinde olan akıllı şehir harcamaları 2022’de 158 milyar dolara ulaşacak” dedi.