29.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Yeni konsorsiyum kurdu şehirleri akıllandıracak
Netaş, yurtiçi ve yurtdışında şehirleri yerli teknolojilerle akıllandırmak için 22 kurumu bir araya getirerek Akıllı Şehir Konsorsiyumu’nu kurdu.
Konsorsiyum, enerji, bina yönetim sistemleri, acil durum yönetimi, sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark ve ulaşım sistemleri alanlarında entegre akıllı çözümlere odaklanacak. Netaş Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, 5G ile nesnelerin interneti teknolojisinin gelişiminin hızlanacağını, bunun akıllı şehir uygulamalarının temelini oluşturacağını söyledi. Durucasugil, “Tahminlere göre 2018’de 81 milyar dolar seviyesinde olan akıllı şehir harcamaları 2022’de 158 milyar dolara ulaşacak” dedi.