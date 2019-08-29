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    HaberlerEkonomi Yeni konsorsiyum kurdu şehirleri akıllandıracak
    29.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Yeni konsorsiyum kurdu şehirleri akıllandıracak

    Netaş, yurtiçi ve yurtdışında şehirleri yerli teknolojilerle akıllandırmak için 22 kurumu bir araya getirerek Akıllı Şehir Konsorsiyumu’nu kurdu.

    Yeni konsorsiyum kurdu şehirleri akıllandıracak

    Konsorsiyum, enerji, bina yönetim sistemleri, acil durum yönetimi, sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark ve ulaşım sistemleri alanlarında entegre akıllı çözümlere odaklanacak. Netaş Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, 5G ile nesnelerin interneti teknolojisinin gelişiminin hızlanacağını, bunun akıllı şehir uygulamalarının temelini oluşturacağını söyledi. Durucasugil, “Tahminlere göre 2018’de 81 milyar dolar seviyesinde olan akıllı şehir harcamaları 2022’de 158 milyar dolara ulaşacak” dedi.

     

    İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
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