Yeni nesil ‘bavul’ ticareti

Seyahat severler bavullarındaki boşlukları kiralayarak seyahat masraflarını azaltıyor. Son dönemde ilgi gören ‘şeffaf’ bavullar ile e-ticaret sitelerinden alınan ürünler yurtdışına ulaştırılabiliyor. 2019 Haziran’da paylaşım ekonomisine dayalı olarak kurulan Pabbler’de kullanıcı sayısı 1.500’e ulaştı. Türk Telekom PİLOT girişimleri arasında yer alan Pabbler gezginlerle, ürünleri sahiplerine gönderiyor. Pabbler, iade edilecek olan ürünlerin teslimatını da gerçekleştiriyor. E-ticaret sitelerinin kısa teslimat sürelerinde ürünlerini teslim edebildiği Pabbler ile gezginler 50 - 550 dolar arasında kazanıyor. Bireysel siparişin mümkün olmadığı platformda e-ticaret siteleri ürün gönderebiliyor.



E-ticaret siteleri yurtdışına göndermek istedikleri ürünleri Pabbler’e aktarıyor. Gezginler pabbler.com’dan seyahat detaylarını kayıt olarak bırakıyor. Pabbler’in algoritması gezginlerle, ürünleri gümrük mevzuatına uygun bir şekilde eşleştiriyor. Gezginler beraberinde götüreceği ürünleri onaylıyor, e-ticaret siteleri de ürünleri belirtilen adrese gönderiyor.



Ürünlere bakılıyor



Gezginler ürünleri alıp Pabbler üzerinden kendilerine ulaştığını onaylıyor. Gezginler gittiği ülkede önceden belirlenen iç kargo şirketine ürünü teslim ediyor. Ürünler son tüketiciye teslim edildikten sonra gezgine 2 gün içinde ödeme yapılıyor.

Sistem ile çanta, ayakkabı, makyaj malzemesi, elbise, laptop, cep telefonu, bebek ürünleri taşınabiliyor. Pabbler’ın Kurucusu Ceren Süngü Kalpaklıoğlu, ürünün orijinalliği ve yasal güvenliğinin e-ticaret sitelerinin kontrolünde olduğunu belirterek, “Gezginler götürecekleri ürünleri açıp, bakabiliyor” diye konuştu.



Gümrüğe uygunluk belirleniyor



Pabbler algoritmasının bir kişinin beraberinde götüreceği ürünleri gümrük mevzuatına uygun olarak belirlediğini kaydeden Kalpaklıoğlu şöyle devam etti: “Her ülkenin ilgili ürün kategorisi hakkında belirtmiş olduğu mevzuata uygun ve yasal ürün ile gezgin eşleşmesi algoritma tarafından gerçekleştiriliyor. Ürünlerin gümrük mevzuatına uygunluğu tanımlaması, bir yolcunun beraberinde götürebileceği kategori bazlı ürün, adet ve tutar sınırını ifade ediyor. Şu anda Türkiye ile ABD ve Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri Pabbler üzerinden gönderim yapılıyor.”



Yatırımcıların radarına girdi



Ekim-kasım aylarında siteyi ziyaret edenlerin yüzde 56’sı Türkiye’den, yüzde 30’u ise ABD’den oldu. Şirketin iş hacmi temmuz-kasım arasında yüzde 180 büyüme göstererek, yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Yerli yatırımcıların yanı sıra Kanada’dan Estonya’ya kadar farklı ülkelerden yatırımcılar da şirkete ilgi gösteriyor.



Global gezgin olma fırsatı



Ceren Süngü Kalpaklıoğlu’nun ilk start-up denemesi Vedat Milor ile birlikte geliştirdiği yeme-içme aplikasyonu İTÜ Çekirdek’ten ödül sahibi oldu. Kalpaklıoğlu, ‘İnsanlara global gezgin olma fırsatını nasıl sunarım?’ sorusundan yola çıkarak paylaşım ekonomisine dayalı pabbler.com’u kurdu.