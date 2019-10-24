Yeni platformla TÜRK ekonomisine 500 milyon TL

‘Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda; oyun, alışveriş, servis, seyahat, eğlence, hediye, beyaz eşya, yeme içme, sağlık spor, eğitim olmak üzere 8 farklı kategoride 69 markanın avantajlı teklifleri sunuluyor. Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen platformun, yıl sonuna kadar 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve 5 yılda yaklaşık 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratması hedefleniyor.



Platform Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Yemeksepeti CMO’su Barış Sönmez, Trendyol CMO’su Erdem İnan, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan ve Colin’s Genel Müdür Yardımcısı Hülya Eroğlu’nun katıldığı toplantıyla tanıtıldı.



Dijital yol arkadaşı



Engin Aksoy, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedeflediklerini belirterek, bu hedefle hayata geçirdikleri Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda ayrı ayrı sunulan tüm avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamasından sunmaya başladıklarını söyledi.



Aksoy, “Müşterilerimiz için her gün girip bakmak isteyecekleri ve başka yerde bulamayacakları çok özel avantajları barındıran zengin bir platform oluşturduk. Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda müşterilerimize, en sevdikleri dijital ve lifestyle ürünleri şık ve kişiye özel bir tasarımla sunuyoruz. Bu platformla startup’ların büyümesine destek olmayı da hedefliyoruz. Startup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri erişimi yüksek ve etkili bir kanal sunuyoruz. 8 farklı kategoride işbirliği yaptığımız 69 markayla hizmet verdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile 5 yılda 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Dijital hayatın yenilik ve avantajlarından yararlanmak isteyen tüm müşterilerimizi Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’na bekliyoruz” dedi.

Kullanıcı sayısı 14 milyonu aştı

Vodafone’un 2 yıl önce kullanıma sunduğu Vodafone Yanımda mobil uygulaması, müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı veriyor. Ağırlıklı olarak bakiye kontrolü, fatura ödeme, ek paket alma gibi GSM işlemleri için kullanılan Vodafone Yanımda, kullanıcılarına her hafta sürpriz hediyeler de kazandırıyor. Son 3 ayda aktif kullanıcı sayısı 14 milyonu aşan Vodafone Yanımda’nın aynı dönemde uygulama trafiği ise 700 milyonun üzerine çıktı. Vodafone abonelerinin her 36 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, mobil uygulama analitik pazarının lider girişimlerinden App Annie’nin ilk 10’unda yer alıyor.