Yeni sultanhamam geliyor!

27 Ağustos’ta yapılacak olan TETSİAD Genel Kurulu’nda aday olan Demir, seçim öncesi çalışmalarını sektör temsilcilerine anlattı. Projelerinden bahseden Demir, ilk hedefleri arasında yeni bir Sultanhamam yaratmak olduğunu söyledi. Sektörün kümelendiği bölgelerde fiziki şartların yeterli seviyede olmadığını belirten Demir, “Derneğimizin bin 100 üye firması bulunuyor. Sultanhamam kültürünü geliştirdiğimiz bu proje ile sektörümüzün kümeleneceği bu yeni bölgeye taşımak istiyoruz. Projemiz için öncelikli lokasyon talebimiz İstanbul Havalimanı’na yakın bir bölgede olması. Her firmaya minimum 3 katlı olması kaydıyla, minimum firma başı bin metrekare olacak şekilde hem depo hem showroomların bir arada olacağı bu projemizi hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Demir, 13 milyar dolarlık pazara sahip olan ev tekstili sektörünü geliştirmek için hazırladıkları diğer projeleri şöyle sıraladı: “Bunlardan ilki eğitim. Bu konuda sektördeki bilgili ve deneyimli iş insanlarının üniversitelerde ilgili bölümlerde ders vermesini istiyoruz. Diğer projemiz ise bir fuar merkezi. Üçüncü projemiz yeni bir Sultanhamam yaratmak. Sonuncusu ise ithalatı önlemek. Hangi ürünler ithal geliyorsa o ürünleri nasıl yapabiliriz onun için çalışacağız.”

İhracatta önemli pay

Türkiye’nin dünyadaki ev tekstili ihracatında pazar payının yüzde 5’in üzerinde olduğunun altını çizen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu, 11. Kalkınma Planı’nda büyümenin merkezine ihracatın geldiğini kaydetti.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da konuşmasında birlik olmanın önemli olduğunun altını çizdi. 2010-2016’da TETSİAD Başkanlığı yapan Yaşar Küçükçalık, TETSİAD’ın 30 yıl önce kurulduğunu ve üyelerin aidatları ile bugünlere geldiğini belirterek, “TETSİAD hiçbir kurumdan maddi bir destek almadı. Türkiye’nin yüz akı olan EVTEKS’e katkımız çok büyük. Mesleğimizi icra eden tüm müşterilerimizin ajandasında EVTEKS’in olması küçümsenemez” diye konuştu.