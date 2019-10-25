Yeni temsilciler göreve başladı

TÜRSAB üyesi seyahat acentalarının oylarıyla seçilen 35 Bölge Temsil Kurulu Başkanı, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.



TÜRSAB Genel Merkezi’nde düzenlenen törene TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Melike Ertekin, Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Başkanı Levent Demirel, Bilgi Teknolojileri ve Medya İletişimi Grup Başkanı Mesut Kanat, Finansal ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı Neslihan Örnek katıldı.