Yeni vergi paketiyle 6 milyar TL gelir

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AK Partili Vedat Demiröz ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu düzenlemelerle etapta 2020 yılı için 6 milyar TL’lik bir gelir elde edileceği, orta ve uzun vadede ise bu gelirin daha da yükseleceğini ifade etti.



Teklifi değerlendiren Demiröz, “Türkiye’de dijital ortamda sunulan; her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları, sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinde vergi alınmasını temin etmek amacıyla Dijital hizmet vergisi adıyla yeni bir vergi ihdas edilmekte” dedi.



Konaklamaya vergi



Demiröz, dünya genelindeki toplam hasılatı 750 milyon euro ve Türkiye’den elde edilen hasılatı da 20 milyon lirayı aşan dijital hizmet sunan firmaların bu vergiyi ödeyeceğini, vergi oranının yüzde 7.5 olarak belirlendiğini vurguladı. Demiröz, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflerin faaliyetlerinin belirli şartlarla durdurulacağını ifade etti.



Demiröz, teklifle otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerden yeni bir vergi alınması amacıyla konaklama vergisi alınacağını açıkladı.



Vergi oranının yüzde 2 olarak öngörüldüğünü belirten Demiröz, 2020 yılında bu oranın yüzde 1 olarak uygulanacağına dikkat çekti.



500 bin TL geliri aşan 46 bin kişi



Vedat Demiröz, 500 bin TL üzerinde ücret geliri elde ederek beyanname vermesi gereken kişi sayısının 46 bin civarında olduğunu, bu sayının ilerleyen süreçte 100 bine ulaşacağını kaydetti.



Vergi tarifesine yeni bir dilim eklendiğini ve bu dilime girenlerin vergi oranının yüzde 40 olduğunu açıklayan Demiröz, 500 bin TL’ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde değişiklik yapılmadığını vurguladı.