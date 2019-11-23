Yeni vergilerle 7 milyar TL gelir

Yasa ile yeni vergiler hayatımıza girmiş oldu. Yasada öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:





Konaklama vergisi ilk etapta % 1

“Konaklama Vergisi” adlı yeni bir vergi ihdas edilecek. Buna göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler Konaklama Vergisi’ne tabi olacak.



Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. 31 Aralık 2020’ye kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak.



Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri yüzde 7.5 Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi olacak.



Gelir vergisinde yeni ‘üst’ dilim



Tek veya birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, bu gelirleri toplamının, 500 bin lirayı aşması halinde ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmesi esası getirilecek. Sporcu ve hakem gelirleri bu kapsamda değerlendirilecek.



Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 gelir vergisi verecek.



Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.



Sporculara yönelik ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi kesinti oranlarının uygulanma süresi 31 Aralık 2019’dan 31 Aralık 2023’e uzatılacak.



Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek ve bunlar nezdinde yoklama yapılacak. Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin lirayı geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 5’ini aşmayan mükelleflere ziyaı uğratılan vergi üzerinden yüzde 20 oranında vergi ziyaı cezası kesilecek.











Hakeme istisna yok

Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazancında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak.

Spor hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırılacak.



Ticari kazanç tespitinde binek otoya ilişkin gider kısıtlamaları geldi.

Değerli konuta vergi



Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar, “değerli konut vergisi”ne tabi olacak. Değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7.5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.



Termik santralde uzatma



Özelleştirilen termik santrale çevre yatırımlarını yapmaları, filtre ve baca gazı sistemlerini kurmaları için tanınan süre 31 Aralık 2019’dan 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılacak. Üretim tesisleri uyum açısından 1 Temmuz 2020’den itibaren 4 ayda bir denetlenecek.



Her bir denetimde plana uygun olmadığı tespit edilen tesislere Çevre Kanunu’nda yer alan idari para cezaları 20 kat artırılarak uygulanacak.



Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün idareler adına taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alanlarında, Kamu İhale Kanunu’nda yer alan parasal limit uygulanmayacak.