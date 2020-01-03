Yeni yıl bol müjdeli başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyadaki KDV ile tarımsal kredilerdeki faizin düştüğünü açıkladı. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında, “Türkiye İçin Değişim Başlıyor” adlı programlar kapsamında düzenlenen “Çanakkale İş Dünyası Buluşması”nda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, reel sektörün her dönem gündeminde olan sorunların çözümü için tüm paydaş ve sektörlerle görüştüklerini aktardı.



Bakan Albayrak, en son sıfır konutlarda faiz oranlarını 0.99’dan 0.79’a çektiklerini, bunun inşaat sektörünü olumlu etkileyeceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Tarım ve turizm şehri Çanakkale’de güzel bir bilgiyi, müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Malumunuz kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12’den yüzde 9’a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazine’miz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5’in altına düşecek. Yüzde 6-7’ler değil artık yüzde 5, yüzde 4.5 hatta 0’a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6’lık faizin de yüzde 0 ile 4.5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum.”



Maliyetler düşecek



Bu faiz düşüşüyle birlikte tarımsal üretimde maliyetlerin daha da aşağı çekilecek bir adım atıldığını belirten Albayrak, “2018 yılında Ziraat Bankası aracılığıyla 47.3 milyar liralık Hazine faiz sübvansiyonlu olmak üzere çiftçimize 58.7 milyar liralık finansman sağlamıştık. Bu rakam, 2019 sonu itibarıyla 64.5 milyar liraya ulaştı. Bu kredi tutarının 52.3 milyar liralık kısmına faiz sübvansiyonu sağladık. Tüm bu desteklerin, faiz indirimlerinin çiftçiye üreticiye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



KDV ‘resmen’ indi



Çanakkale’de tarım ve sanayi yanında önemli oranda mobilyacılık sektörünün de öne çıktığını aktaran Albayrak, Kayseri’de geçen hafta mobilyacıların bir talepte bulunduğunu hatırlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:



“Mobilya sektörünün ‘KDV’yi indirelim’ yönünde bir talebi olmuştu. O ziyaret sonrası Gelir İdaresi Başkanı’mız, tüm sektör, mobilyacılarımız büyük bir beklenti içinde güzel bir adım bekliyordu bizden. Bugün ben buradan mobilyadaki KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kayseri’de söyledim. İhracatta da aynı şekilde oranda artış hedefi koymamız lazım.”



Albayrak’ın bu açıklamasından birkaç saat sonra Resmi Gazete’nin mükerrer sayısı yayımlandı ve mobilyadaki KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğü duyuruldu. KDV toptan yumurta ve balıkta da yüzde 1’e çekildi.



ÜÇ YIL YÜZDE 5 BÜYÜME

Ekonomik göstergelerin her alanda iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bunun büyüme oranlarına yansıyacağını öngördü. Albayrak şöyle konuştu:



“Gelecek 3 yıl için öngördüğümüz, yüzde 5 büyüme. Yüzde 5 büyüme, Türkiye’nin baz büyümesi. Yani Türkiye, doğal mecrada yüzde 5 büyüme kapasitesine sahip ve bunu asgari surette her daim gerçekleştirebilecek kapasitede. Öncü rakamlar, 2020 yılına gelmeden 2019’un son çeyreğinde, yüzde 5’lik büyüme patikasına ulaşacağımızı ortaya koyuyor.”



‘Mobilyada yüzde 8 devamlı olsun’



Mobilyada KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesi sektörde sevinç yarattı. Mobilyada 2018 Kasım’nda KDV oranları yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştü. Bu uygulama birkaç uzatmadan sonra 30 Haziran 2019’da sonra ermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün mobilyada KDV oranının yeniden yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı.



Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, bu kararın sektöre yılbaşı müjdesi olduğunu belirterek, “Bu KDV indirimiyle 2020 Türk mobilya sektörünün yılı olacak. Bizi hem iç pazarda hem de ihracata yönelik motive edecek. Yüzde 8’lik KDV oranı artık devamlı olmalı” dedi.



Türk mobilya sektörünün dünyada söz sahibi olduğuna da işaret eden Güleç, “Dünya pazarında önemli bir aktör. Avrupa’nın da mobilya üssüyüz. Yerli ve milli katkısı çok yoğun. İstihdam deposu. Şu anda 10 milyar dolarlık üretim büyüklüğü var. Bunun 3.5 milyar doları ihracat. İç pazar cirosu 50 milyar TL. Biz bunu 60 milyar TL’ye çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.



Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı da, “Yılın ilk müjdesini aldık. Geçen yılın da en önemli gündem konusu olan KDV indirimi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklaması yüreğimize su serpti. Yüzde 8’e inen KDV rakamları ile 2020’ye güzel bir giriş yaptık. 2019 yılı içerisinde belli periyotlarda uzatılan KDV indiriminin 2020 yılında artık yüzde 8 bandında sabitlenmesini istiyoruz” dedi.