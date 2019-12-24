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    24.12.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL - ANKARA

    Yeni yılın yeniden değerleme oranları

    Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 22.58 oldu. Pasaport, ehliyet harcı ve trafik cezaları bu oranda zamlanacak. Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi ise yüzde 12 artıyor

    Yeni yılın yeniden değerleme oranları

    Yeni yıl yaklaşırken, vergi, harç ve cezalara gelen zamlar belli oldu.

    Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 22.58 olarak belirlendi. Buna göre pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarında yüzde 22.58 artış meydana gelecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisiyle yüzde 12 zamlanacak. Yeni yılda yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ise 1838 liralık kayıt ücreti ödenecek.

    Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yeniden değerleme oranının, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yurtiçi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu hatırlatıldı.

    Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22.58 olarak tespit edildi. Buna göre, yeniden değerleme oranı vergi, harç ve cezalar için yüzde 22.58 olacak; pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020’de yüzde 22.58 artacak. Yeniden değerleme oranı, 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

    Yurtdışı cep 1838 TL

    Belirlenen yüzde 22.58’lik zam oranına göre, 6 aylık pasaport için pasaport harcı 184 TL, defter bedeli 163 TL; 1 yıllık pasaport için pasaport harcı 304 TL, defter bedeli 163 TL, 2 yıllık pasaport için harç 496 TL, defter bedeli 163 TL, 3 yıllık pasaportta harç 705 TL, defter bedeli 163 TL, 4 yıllık ve üstü sürelik pasaportta harç 994 TL, defter bedeli 163 TL olacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret de 2020 yılında 22.58 oranında artacak.

    Yeni yılda yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu için bin 838 liralık kayıt ücreti ödenecek. Kayıt harcı 2018 sonunda 170.7 liradan 500 liraya, 2019 başında 618 liraya, geçtiğimiz temmuz ayında da 1500 liraya yükseltilmişti.

    Yeni yılın yeniden değerleme oranları

    Yeni yılın yeniden değerleme oranları

    Cumhurbaşkanı kararıyla indi

    Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı kararı ile 2019’da olduğu gibi 2020’de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranında indirim yetkisi kullanılmış oldu. Karar, 1 Ocak 2020’da yürürlüğe girecek.

    Yeni yılın yeniden değerleme oranları

    Yeni yılın yeniden değerleme oranları

    Yeni yılın yeniden değerleme oranları

     

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