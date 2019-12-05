Yeniden büyüme sürecine girdik

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, faiz oranlarındaki gerileme ve kamu bankalarının uyguladığı kredi genişlemesi sayesinde tüketimin hareketlenmeye başladığını belirterek, “Geçen günlerde açıklanan verilerin de gösterdiği gibi ekonomi yeniden büyüme sürecine giriyor. Öte yandan, gerek iç talep, gerek dış talep üzerindeki baskılar hızlı büyümenin önünde engel oluşturuyor” ifadesini kullandı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan Özilhan, “Son yılların yorucu temposunun ardından nispeten biraz daha sakin bir gündemle toplandık” dedi. Özilhan, şunları söyledi:

“Ekonomide, iç ve dış politikada bir dizi risk faktörünü nihayet geride bırakabildik. Seçim öncesinde ve sonrasında yaşanan aksaklıklara rağmen, yerel seçimler Türk toplumunun demokrasi ve sandığın meşruiyetine duyduğu inancı teyit etti. Dış politikada, S400 ve Suriye harekatı gibi belirsizlik yaratan konuların ateşi en azından biraz hafifledi. Ekonomide ise aşırı yüksek kur hareketliliği başta olmak üzere öngörü ufkunun iyice daralmış olduğu günler geride kaldı.”

Deprem uyarısı

Enflasyonun düşmesinin hayat pahalılığının olmadığı anlamına gelmediğine dikkati çeken Özilhan, “Baz etkisi ortadan kalktığında önümüzdeki aylarda yeniden bir miktar artış görmemiz de olası” ifadesini kullandı.

İstanbul’daki deprem tehlikesine dikkati çeken Özilhan, “Tek başına Türkiye ekonomisinin yüzde 30’undan fazlasını oluşturan ve nüfusunun neredeyse yüzde 20’sini barındıran İstanbul’u etkileyecek bir depremin yol açacağı insani ve ekonomik trajedi korkarım tahayyüllerimizin de ötesinde olacak. Eylül ayında yaşamış olduğumuz küçük depremler bu alanda da olması gereken hazırlığın çok gerisinde kalmış olduğumuzu gösterdi” dedi.

İstişare önemli

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, yeni vergi yasasının yeterince istişare edilmeden Meclis’ten geçirildiğini belirterek, “Kayıtlı kesimin üzerine daha fazla yük getiren bu düzenleme, yıllardır beklediğimiz, vergiyi tabana yayacak, vergi adaletini sağlayacak ve kayıt dışılığı azaltacak reformlar içermemekte; kamu açığının süratle kapatılması gayesi taşımaktadır” dedi.

Kaslowski, son açıklanan büyüme rakamlarına dikkat çekerek, “Ancak işsizlik oranlarımız hala tarihi olarak yüksek seviyelerde seyrediyor. Hesaplarımız yüzde 5’in altında bir büyümenin işsizliği daha da yükseltebileceğini gösteriyor. Ekonomi büyümeye geri dönülmesine rağmen bugün yatırım ortamının iyileştiğini, kırılganlıkların sona erdiğini söylemek henüz mümkün değil. Güven ortamını yeniden tesis etmeliyiz; bunu yapmanın yolu; hukuk devleti ilkelerini gerçek anlamda uygulamaktan, rekabetçi piyasa ekonomisi ilkelerinden taviz vermemekten, para ve maliye politikalarında tutarlı ve öngörülebilir hareket etmekten geçiyor” diye konuştu.