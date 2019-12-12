Yenilenebilir enerji üretiminde yüzde 41 artış var

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası Eylül raporunu açıkladı. Raporda 2018 yılının Eylül ayı ile 2019 yılının Eylül ayı karşılaştırıldı. Rapora göre en çok elektrik tüketen şehirler İstanbul, İzmir ve Ankara olurken elektrik tüketiminde listenin sonunda yer alan şehirler Bayburt, Iğdır ve Tunceli olarak sıralandı. Faturalanan toplam elektrik tüketimine bakıldığında 2018 ve 2019 yıllarının Eylül ayı karşılaştırmasında yüzde 1,48’lik bir düşüş gözlemleniyor. Bu düşüşte yüzde 21’lik bir gerilemeyle tarımsal sulama öne çıkıyor.

Kahramanmaraş’ta tüketici sayısı arttı

Tüketici sayısına bakıldığında ise sıralama değişmiyor. İstanbul Ankara ve İzmir ilk üçte yer alırken Tunceli, Ardahan ve Bayburt en az tüketici sayılarıyla listenin sonunda yer alıyorlar. Geçen senenin aynı ayına göre tüketici sayısında artışın en çok yaşandığı iller yüzde 8,59 ile Kahramanmaraş, yüzde 7,73 ile Şırnak olurken Karabük’te yüzde 1,42 ve Bartın’da yüzde 0,96’lık bir azalma görülüyor. Rapora göre en çok elektrik üretilen iller Çanakkale, Zonguldak ve Hatay olurken, en az elektrik üreten şehirler Niğde, Bitlis ve Bartın olarak sıralandı.

Yerli ve milli kaynakların kullanımı arttı

Raporda dikkat çeken bir diğer analiz ise yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payının artması. 2018 yılının Eylül ayında yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payı yüzde 18,15 iken bu sene yüzde 35,45’e çıktı. Bu da yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan elektrik enerjisi üretiminde yüzde 41’lik bir artış anlamına geliyor.

Bu artışta da güneşten üretim etkili oluyor. Güneşten elektrik üretimi yüzde 145, rüzgardan yüzde 16,46 barajlı HES kaynaklı üretim ise yüzde 61 artış göstermiş. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi EnCazip’in kurucusu Çağada Kırım, bu artışın nedenini şöyle açıklıyor:

“Bunun farklı nedenleri var, yerli ve milli olan yenilenebilir kaynaklardan elektrik tüketiminin oranının bu denli artması geçmişte bu kaynaklara yatırımın teşvik edilmesi için uygulanan politikaların sonuç verdiğini gösteriyor. Bugün için de daha yüksek enerji maliyetlerine katlanmamız gerekse de, doğru teşvikler verilerek gelecek yıllarda enerji kaynakları yerli hale getirilerek enerji maliyetlerinde ciddi anlamda düşüş sağlanacaktır.”