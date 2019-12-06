Yenilenebilir enerjide önemli adımlar attık

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Kalyoncu, dünya üzerinde bir yerde insanlar gıdaya ulaşmazken başka yerlerde ciddi gıda israfının yaşandığına değinerek, Türkiye’nin dış yardımlarından bahsetti. Zirvede, ülke ekonomisi, iklim değişikliği, dijital dönüşüm ve değişim alanlarında kültür oluşturulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, doğal kaynaklarının kullanılması gibi konuların ele alınacağını dile getiren Kalyoncu, çok geniş bir yelpazede yeni dünya düzenine ne kadar hazır olunduğunun cevabının aranacağını söyledi.



223 ülkeye ihracat



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, büyümede, üretimde, ihracatta yakaladıkları başarıyı, hizmetlerde de sürdürdüklerini belirterek, “Dünyadaki 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyor her yere ayak basıyoruz” dedi.



Gülle, İstanbul’un yıllık 15 milyona yaklaşan yabancı turist sayısı, 85 milyar dolarlık ihracatı ve üretmiş olduğu 257 milyar dolarlık GSYH ile İstanbul’un Finlandiya, Mısır, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin dahi önüne geçtiğini söyledi.



Bu kapsamda İstanbul Ekonomi Zirvesi gibi etkinliklerin kente sağladığı değerden bahseden Gülle, 1 milyar dolarlık iş birliği hedefi taşıyan zirvenin ticari ortamı daha da güçlendireceğini anlattı.



Gülle, ticaret savaşları, korumacılık politikaları gibi ekonomiyi durgunluğa iten gelişmelere değinerek, küresel ticareti etkileyen tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin başarılı performansla 10 ayda ihracatta yüzde 2.6’lık artış yakaladığını vurguladı. Gülle, Türkiye’nin 2018 itibarıyla dünyanın en fazla turist çeken 6. ülkesi konumunda olduğunu belirtti.