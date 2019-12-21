BİST111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yenilenebilir enerjiye yeni tarife geliyor
    ABONE OL
    21.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yenilenebilir enerjiye yeni tarife geliyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

    Yenilenebilir enerjiye yeni tarife geliyor

    Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) 10. Konferansı: Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı, bu yıl “Küresel Enerji ve İklim Gelişmeleri ve Türkiye İçin Çıkarımlar” temasıyla gerçekleştirildi.

    Merkez oyuncu

    Dönmez, burada yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerjide kalkınma stratejisi izlediklerini aktararak, “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelimizle yerli bir sanayi inşa etmekte kararlıyız. Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinde merkez oyuncusu olması için yeni stratejilerimiz olacak. Enerji sektöründe çok önemli yeniliklerin merkezi olmaya adayız” dedi.

    Dönmez, elektrik piyasalarının bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek, “Türkiye’de teknolojiyi alan ve kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir ekosistemi inşa etmek zorundayız. Elektriğini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek” diye konuştu.

    Karbon rekorda

    TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Önümüzdeki dönemin hedeflerini arz güvenliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik, verimlilik, kaynak optimizasyonu, çevreye uyumluluk ve güçlü altyapı olarak konumlandırmalıyız” dedi.

    Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Enerji verimliliği ve karbon yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayacak teknolojileri desteklemeliyiz. Tüm paydaşların bu alanlara odaklanması gerektiğine inanıyoruz” derken, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol karbondioksit emisyonlarının şu anda tarihi bir seviyede olduğunu vurguladı.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

    Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber