Yenilenebilir enerjiye yeni tarife geliyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) 10. Konferansı: Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı, bu yıl “Küresel Enerji ve İklim Gelişmeleri ve Türkiye İçin Çıkarımlar” temasıyla gerçekleştirildi.



Merkez oyuncu



Dönmez, burada yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerjide kalkınma stratejisi izlediklerini aktararak, “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelimizle yerli bir sanayi inşa etmekte kararlıyız. Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinde merkez oyuncusu olması için yeni stratejilerimiz olacak. Enerji sektöründe çok önemli yeniliklerin merkezi olmaya adayız” dedi.



Dönmez, elektrik piyasalarının bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek, “Türkiye’de teknolojiyi alan ve kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir ekosistemi inşa etmek zorundayız. Elektriğini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek” diye konuştu.



Karbon rekorda



TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Önümüzdeki dönemin hedeflerini arz güvenliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik, verimlilik, kaynak optimizasyonu, çevreye uyumluluk ve güçlü altyapı olarak konumlandırmalıyız” dedi.



Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Enerji verimliliği ve karbon yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayacak teknolojileri desteklemeliyiz. Tüm paydaşların bu alanlara odaklanması gerektiğine inanıyoruz” derken, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol karbondioksit emisyonlarının şu anda tarihi bir seviyede olduğunu vurguladı.