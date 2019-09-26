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    HaberlerEkonomiYenilikçi fikre ‘Mavi Damla’ ödülü
    26.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yenilikçi fikre ‘Mavi Damla’ ödülü

    Kibar Holding, çalışanlarının yaratıcı projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleri’yle destekliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve geleneksel hale gelen organizasyonda toplam 44 projenin 12’si ödülle buluştu.

    Yenilikçi fikre ‘Mavi Damla’ ödülü

    44 projenin yarıştığı ‘Mavi Damla Ödülleri’ töreni Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mavi Damla Ödülleri’nde ‘Verimlilik ile Değer Katanlar’, ‘Müşteride Fark Yaratanlar’, ‘İnovasyon ile Geleceğe Yön Verenler’ ve ‘Dijitalleşenler’ olmak üzere 4 kategoride kazanan ekipler ödüllerini Kibar Holding Yönetim Kurulu’ndan aldılar.

    Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, geçen yılki organizasyonda 39, bu yıl ise 44 projenin Mavi Damla Ödülleri için yarıştığını belirterek, “Kibar Holding çatısı altında beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın bu organizasyona gösterdiği ilgi, yenilikçi fikirlerin desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu kanıtlar nitelikte. Mavi Damla Ödülleri şirketteki gelişim ve birbirinden öğrenme kültürünü destekliyor. Organizasyonda sunulan yaratıcı projeler bizlere gurur veriyor” diye konuştu.

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