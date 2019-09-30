Yerelde girişimcilik Bolu’dan başlayacak

Bolu Bağışçılar Vakfı ve Türkiye Girişimcilik Vakfı işbirliği, Turkish Philantrophy Foundation’ın destekleriyle İstanbul ve Ankara’dan sonra Bolu’nun da girişimcilik ekosistemi için bir merkez olması için ‘BiBolu Girişimcilik Programı’ başlatılıyor. Projeyle, farklı profillere yönelik ilham, girişimcilik ve inovasyon programları düzenlenecek.

Bolu Bağışçılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Haldun Taşman, program kapsamında düzenlenen ‘ilham toplantısı’nda 2006’da Bağışçılar Vakfı modeli üzerine çalışmalara başlandığını belirterek, “Bolu’da sektöründe lider 32 iş insanı bu girişim çatısı altına toplandı. Ben de kuruluş aşamasında aktardığım fonlarla destek verdim. Böylelikle Türkiye’nin ilk Bağışçılar Vakfı’nı Bolu’da kurmuş olduk” dedi.

‘En uygun şehir’

Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra da ulusal düzeyde sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi için farklı kentlerde yoğunlaşan girişimci toplulukları oluşması gerektiğini belirtti. Afra “Bu kapsamda Bolu’nun fiziki şartlarının uygunluğu ve keşfedilmemiş potansiyeliyle bu kapsamda bir proje için en uygun şehir olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Gençler destekleniyor

2014 yılında kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın amacı, girişimcilik kültürünü aşılamak, üniversite gençlerinin girişimcilik ruhunu keşfetmelerini sağlamak ve gençlere ilham olmak. Vakıf, Türkiye’de girişimcilik ve liderlik açısından yetenekli gençlerin bularak onları destekliyor.