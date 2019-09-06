Yerli enerjinin payı %65’e çıktı ‘1.5 milyar $’ cebimizde kaldı

Bloomberg HT’deki Enerji Gündemi programında değerlendirmelerde bulunan Dönmez, “Eğer yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretmeseydik yaklaşık 1.5 milyar dolar daha ithalat yapacaktık. Önümüzdeki dönemde de yerli kaynakları azami ölçüde kullanmayı hedefliyoruz, yerli kömür santrallerini de teşvik ediyoruz” dedi. Büyümede yavaşlamanın enerji ithalat politikasına yansımalarına dair soruya Dönmez şu yanıtı verdi:

Akdeniz’de devam

“Elektrik ithalatımız ciddi oranda azaldı, hatta elektrik ihracatımız ithalatımızdan daha fazla. Irak bizden elektrik alabileceğini ifade etti. Transfer kapasitesini Irak başta olmak üzere artıracağız.”

Irak - Türkiye petrol boru hattı için temaslarını da değerlendiren Dönmez enerjinin her alanında Irak’ta ciddi bir potansiyel olduğunu ve bu kapsamda ilişkilerin artırılabileceğini söyledi.

Dönmez Doğu Akdeniz’deki son gelişmelere dair de şöyle konuştu:

“Adada Türk halkının hak ve menfaatlerinin yok sayılmasına göz yummayacağımızı defalarca açıkladık. Doğu Akdeniz’deki petrol doğalgaz aramasında sadece biz yokuz. Güney’de Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi var. Kıta sahanlığımızda uluslararası hukuk kaynaklı arama ve üretim faaliyetlerine devam edeceğiz. Temmuzda KKTC’nin Kıbrıs Rum yönetimine ‘gelin adanın kaynaklarını ortak paylaşımı esasıyla kullanılmasına dair teklifi oldu ama maalesef ki Rum yönetimi olumlu teklif vermedi. Biz de bu teklifi destekliyoruz.”

‘Yardımı artırdık’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dar gelirli ailelere elektrik desteğini artırdıklarını da söyledi. Bakan Dönmez verilen miktarın 275 milyon TL’ye ulaştığını bildirdi. Dönmez bu destekleri gelecek yıllarda da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Nükleerde bir lisans daha

Akkuyu Nükleer Santrali’ne dair bilgi veren Dönmez projenin iş planına uygun ilerlediğini, bugünlerde ikinci ünitenin inşaat lisansının da verileceğini söyledi. Dönmez “İlk üniteyi 2023 yılında işletmeye almayı planlıyoruz” dedi. Dönmez, Sinop nükleer santral projesinin de takvim ve maliyetin kabul edilebilir olmadığı için durdurulduğunu belirterek, “Yatırımcı Japon şirketlerinin içinde bulunduğu konsorsiyum fizibilitelerini sundular. Bizi tatmin etmedi” açıklamasını yaptı.

Dönmez insan kaynağı kalitesini artırmak gerektiğini, bakanlık personelinin yurtdışında uzmanlaşmasını arzu ettiklerini kaydererek, “Biz hedef olarak 323 sayısını belirledik. Gerek nükleer alanda gerek verimlilik gibi alanlarda mecburi hizmet karşılığı master’a göndereceğiz. Ülkeler sonradan belli olacak” dedi.