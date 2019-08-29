‘Yerli kart’ TROY 10 milyona koşuyor

Türkiye için yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Canko, bu kapsamda son olarak Attila Köksal ve yazar arkadaşları tarafından kaleme alınan Geleceğe Yatırım-Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri kitabına destek verdiklerini söyledi. Finansal erişim ve finansal okuryazarlığın, ekonomik ve toplumsal gelişmişliğin göstergesi olduğunu belirten Canko, şöyle konuştu:

“Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal sisteme katılımlarını sağlayarak kaynak maliyetini düşürür, yatırımların ve istihdamın artmasının yanı sıra tasarruf bilinciyle daha istikrarlı bir ekonominin oluşmasını sağlar. Finansal okuryazarlığı toplumun her kesimine entegre etmek bu sebeple önem kazanıyor. Biz de BKM olarak kart kullanım bilincinin oluşturulmasına önem veriyoruz.”

Harcamalara dikkat edin

Kitapta, tasarrufun önemi ve emeklilikte rahat etmenin yollarını aktarmaya çalıştıklarını belirten Köksal, ‘Vermek istediğimiz mesaj aslında oldukça basit. Tutumlu olun, yaşamınız boyunca harcamalarınıza dikkat edin, birikim yapın ve yaptığınız birikimleri değişik yatırım araçlarına yayarak uzun vadeli bir perspektif ile değerlendirin diyoruz’ diye konuştu.