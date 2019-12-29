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    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli ‘küçük ev’i yurt dışına taşıyacak
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    29.12.2019 - 07:50 | | DUYGU ERDOĞAN

    Yerli ‘küçük ev’i yurt dışına taşıyacak

    Gayrimenkul sektöründe geliştiriciliğin yanı sıra inovatif çalışmalara önemli yatırımlar yapan Nef, yurt dışına götürdüğü ‘Foldhome’ konseptinin ardından ‘küçük evleri’ de taşıyacak.

    Yerli ‘küçük ev’i yurt dışına taşıyacak

    Küçük metrekareli evlerin iç dizaynını tamamen Türkiye’de üretip bu evleri konteynırlarla yurt dışına götürüp orada montajını yapacaklarını belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Pilot uygulama Almanya’da olacak. 2 yıldır dünyanın en ünlü tasarımcılarından biriyle çalışıyoruz. Detaylarını yakında paylaşacağız. Bu yolla ülkemizdeki tedarikçilerin dışa açılımını sağlayacağız” dedi.

    500 milyon dolar

    Timur, yılı 900 milyon lira ciroyla kapatacaklarını, 782 konut sattıklarını söyledi. Timur, “2020’de ciromuzu yüzde 30 artışla 1.2 milyar liraya yükselteceğiz. 2019’da 2 bini aşan konut teslim ettik. 2020 hedefimiz 2 bin konut teslimi” dedi.

    Yurt dışı açılımını 2020’de de sürdüreceklerini ifade eden Timur, Londra’daki iki projeyi teslim ettiklerini söyledi. Timur, “Brooklyn’de ve Kazakistan’ın başkenti Almatı’da da inşaatı başlattık. Tüm bu projelerin toplam değeri 507 milyon dolar” diye konuştu.

    Ulaşılabilir fiyat

    Yurt içinde de yatırıma devam edeceklerini anlatan Timur, “İstanbul’da Beykoz projemizi 2020’de başlatabiliriz. Bebeköy’de restoran, otel, rezidans ve bir de ünlü bir sağlık merkezini içeren karma model kurma hedefimiz var. Bodrum’da ise küçük metrekareli ama fiyat olarak daha ulaşılabilir proje için çalışıyoruz” dedi. Timur, ayrıca öğrenci yurdu markaları Novu ile Sütlüce ile Kağıthane’de bulunan arsalarında yeni yurtlar için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

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