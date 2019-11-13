Yerli malı üreten KOBi’ye tam destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, “Gelecek yıl bütçemizin önemli bir kısmını, özellikle ithal ettiğimiz ürünlerin yerli üretilmesine dönük projelere aktarmak istiyoruz. Bu bağlamda ithal bir ürünü yerli üretmek isteyen bir KOBİ’miz olursa ‘KOBİ TEKNOYATIRIM Desteği’ kapsamında 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz” dedi. KOSGEB Başkanı Uzkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojik ürün sektörlerini desteklemek amacıyla KOBİ’lere daha fazla ağırlık vermek istediklerini söyledi.



‘Pazar teşviği de veriyoruz’



KOSGEB’in gelecekte önemli ve çeşitli projeleri hayata geçireceğini bildiren Uzkurt, bu kapsamda bütçe oluşturulduğunu aktardı. İthal edilen ürünleri Türkiye’de üretmek isteyen KOBİ’lere destek vereceklerini dile getiren Uzkurt, şöyle konuştu:



“Ar-Ge’si tamamlanmış, prototipi ortaya çıkmış teknolojik ürünlerin endüstrileşmesi ve ticarileşmesine dönük olarak verdiğimiz bir program olacak. Bu bağlamda teknolojik ürünlerin sektörlerini desteklemek ve bu sektörlerin ağırlığını artırmak üzere bu tip ürün üreten KOBİ’lerimize daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Yine benzer şekilde ihracat odaklı desteklerimizi ortaya koyduk. Eğer bir KOBİ’miz daha önce ihracat yapmış ya da yeni işe soyunan bir ülkeye ihracat yapmak istediklerinde biz kendilerine 300 bin liraya kadar Yurt Dışı Pazar Desteği veriyoruz. Bu bağlamda özellikle yerlileştirme ve millileştirme, bizim öncelikli alanlarımızdan olacak. İhracat değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi özellikle destek kapsamı alanına alacağımız konular.”