BİST105.9830EURO6,35-0,05USD5,770,14ALTIN270,68-0,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriYerli oto aralıkta görücüye çıkıyor
    27.11.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Yerli oto aralıkta görücüye çıkıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk Milli Yüksek Hızlı Tren prototipinin 2023’te raylarda olacağını söyledi.

    Yerli oto aralıkta görücüye çıkıyor

    Mustafa Varank, Girişim Grubu’nun, aralık ayında, “Türkiye’nin Otomobili” için hazırlanan ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacağını açıkladı.

    Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, “Yerli firmalarımız artık Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerine raylı sistem araçları ihraç ediyor.

    Bu araçların tüm kritik bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü kurduk. Enstitü, ülkemizin ihtiyaç duyduğu demiryolu teknolojilerini yerli ve milli imkânlarla tasarlayarak geliştirecek” dedi.

    Elektrikli, otonom...

    “Türkiye’nin Otomobili” projesinin devam ettiğini kaydeden Varank, şunları söyledi:

    “Bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak. Girişim Grubu, aralıkta ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.”

    27 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem27 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İBB'de işten çıkarılan işçilerle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

    İBB'de işten çıkarılan işçilerle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

    Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca...

    Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca...

    Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal...

    Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal...

    Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

    Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

    Sıradaki Haber