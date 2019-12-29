Yerli oto için şarj ağı kurulacak

Yerli otonun şarj istasyonları için çalışmalara başladıklarını açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş şu bilgileri verdi:



“Yerli otomobil ile birlikte bizler de 2022’ye kadar istasyonları dönüştürmeye başlayacağız. 5 yıl gibi bir sürede toplam 5-6 bin istasyonun dönüşeceğini öngörüyoruz. Yeni nesil akaryakıt istasyonlarında LPG, LNG, CNG ve elektrik şarj istasyonları da olacak. Şarj süresinin 45-50 dakika olacağı düşünüldüğünde istasyonlarda market, kafe gibi satış yerlerinin yanı sıra sınırsız internet bulunduracak hizmetler de getireceğiz. Geleceğin istasyonunun maketini hazırladık. Dönüşüm için istasyonlarda hazırlıklara da başladık.”



Enerji istasyonu



Dönüşüm ile birlikte akaryakıt istasyonlarının, “enerji ikmal istasyonu” olarak anılmasını istediklerini söyleyen Aktaş, şöyle devam etti:

“İstasyonların çatısına fotovoltaik paneller yerleştirerek, öncelikli olarak akaryakıt istasyonunun kendi ihtiyacını karşılayacağı, ardından ise satacağı enerjiyi üretebileceği sistemler kuracağız. Bununla ilgili güneş paneli üretimi yapan Alman bir firma ile görüşmeler gerçekleştirdik. Aynı şekilde yerli firmalarımız ile de süreci birlikte yürütebilmek için görüşmeler planlıyoruz.”



Aktaş, içerisinde elektrik şarj üniteleri, LPG, LNG, CNG’nin de yer alacağı yeni nesil istasyonların toplam kurulum maliyetini 1 milyon dolar olarak hesapladıklarını söyledi.



650 elektrikli şarj ünitesi



Şarj ünitelerinin kurulumu için bürokratik sorunların giderilmesi ve imar düzenlemeleri yapılması gerektiğini aktaran Aktaş, “Halihazırda ülkemiz genelinde yaklaşık 650 civarında elektrik araç şarj ünite noktası kurulmuş durumda. Bu noktaların yaklaşık 200’ü akaryakıt istasyonlarında, diğerleri AVM otopark ve otomotiv firmalarının sahalarında. Biz bu noktada akaryakıt istasyonları dönüşünün teşvik edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Aktaş, yerli otomobilin üretiminin ardından bin adet satın alma taahhüdünde bulunduklarını da kaydetti.