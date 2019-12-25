Yerli otoda her gün yeni bir ayrıntı var

Türkiye’nin merakla beklediği ‘Türkiye’nin Otomobili’ için geri sayım devam ediyor. Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun Twitter sayfası “Türkiye’nin Otomobili”nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafla birlikte, “#YeniliğeYolculuk devam ediyor... Geri sayımda son 3 gün!” ifadelerine yer verildi.



Fotoğraf sosyal medyada yoğun ilgi görürken TOGG’un resmi Twitter hesabı ise önceki günkü ilk paylaşımının ardından 88 bin takipçi sayısına ulaştı.

TOGG’un Twitter sayfasından önceki gün de “Türkiye’nin Otomobili”nin farlarının yer aldığı ilk fotoğraf paylaşılmıştı.



Her gün saat 14.30’da yeni detaylarının Twitter’dan duyurulacağı “Türkiye’nin Otomobili”nin ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık’ta Gebze’de yapılması planlanıyor.