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    25.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yerli otoda her gün yeni bir ayrıntı var

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Twitter sayfasından yerli otomobilin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf yayınlandı.

    Yerli otoda her gün yeni bir ayrıntı var

    Türkiye’nin merakla beklediği ‘Türkiye’nin Otomobili’ için geri sayım devam ediyor. Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun Twitter sayfası “Türkiye’nin Otomobili”nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafla birlikte, “#YeniliğeYolculuk devam ediyor... Geri sayımda son 3 gün!” ifadelerine yer verildi.

    Fotoğraf sosyal medyada yoğun ilgi görürken TOGG’un resmi Twitter hesabı ise önceki günkü ilk paylaşımının ardından 88 bin takipçi sayısına ulaştı.
    TOGG’un Twitter sayfasından önceki gün de “Türkiye’nin Otomobili”nin farlarının yer aldığı ilk fotoğraf paylaşılmıştı.

    Her gün saat 14.30’da yeni detaylarının Twitter’dan duyurulacağı “Türkiye’nin Otomobili”nin ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık’ta Gebze’de yapılması planlanıyor.

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