Yerli otoda ‘lale’ detayı paylaşıldı

“Türkiye’nin Otomobili”nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta otomobilin panjur ve ön tamponunun göründüğü yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta ızgara kısmında İstanbul’un sembollerinden “lale” figürünün yer aldığı da görüldü. Paylaşımda ayrıca, “#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin...” ifadeleri kullanılırken, “#DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG” etiketlerine yer verildi. TOGG’un resmi Twitter hesabı ilk paylaşımının ardından 122 bin 300 takipçi sayısına ulaştı. Önceki gün de yerli otonun ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı. Her gün saat 14.30’da yeni detaylarının Twitter’dan duyurulacağı “Türkiye’nin Otomobili”nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık’ta Gebze’de yapılması planlanıyor.



