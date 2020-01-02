Yerli otomobil fiyatları belli oldu mu? Yerli otomobil sipariş talebi...

Yerli otomobil ön siparişi için sıraya girdiler. Türkiye'nin Otomobili geçtiğimiz hafta görücüye çıktı. Teknolojik özellikleri ve tasarımı ile herkesin dikkatini çeken yerli otomobile şimdiden sipariş geliyor. Yerli otomobilin fiyatı ise henüz belli olmadı. Taksiciler Odası, Devlet Malzeme Ofisi gibi birçok yerden adetli olarak sipariş istenilen yerli otomobil ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik.

YERLİ OTOMOBİL SİPARİŞİ VERİLİYOR MU? ÖN SİPARİŞ BAŞLADI MI?

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ön siparişlere ilişkin önemli açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, yerli otomobile ilişkin olarak beğenilerin yurt içi ve yurt dışından yoğun şekilde geldiği belirtilirken, üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin de titizlikle ilerlediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.

İşte TOGG'un sosyal medya hesabından yayınlanan o açıklama...

Tanıtımının ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Türkiye'nin Otomobilinin üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ

Yerli araçların akü ömürleri de uzun. 8 yıl pil garantisi veriliyor. Gelişen teknoloji sayesinde de verimliliğini kaybetmiyor. Benzinli ve dizel araçlardaki mekanizmaların bir çoğunun olmaması sebebiyle çok düşük bakım maliyetine sahip. Bu anlamda da avantajlı. TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti. 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.