Yerli Otomobil ‘gücünü’ gösterdi!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Twitter sayfasından “Türkiye’nin Otomobili”nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon yayımlandı. Paylaşımda, “Tam şarj #YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli, #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık, #TürkiyeninOtomobili, #TOGG” etiketlerine yer verildi.



1453 ve 1923...



Bu paylaşımın ardından saat 14.53’te ise aracın direksiyonunu, ön konsolunu ve iç tasarımın bir kısmını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, “Sizi dinledik, 14.53’te geldik, #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek, Saat 19.23’te yine buluşalım” ifadelerine yer verildi. Saat 19.23’te yayımlanan videoda da yerli otomobilin Osmangazi Köprüsü’nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik görüntüsü yer aldı. Videoda otomobilin logosu, direksiyonu ve genel görüntüsü paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın 14.53’te paylaşılmasının İstanbul’un fetih tarihi olan 1453’e atıfta bulunulduğu şeklinde yorum yaparken, bir sonraki videonun da saat 19.23’te paylaşılması Cumhuriyet’in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirildi.









20 bin kişiye iş



Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olarak görülen “Türkiye’nin Otomobili”nin başlangıçta C Segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5’e çıkarması planlandı. Bugün yüzde 100 elektrikli C-SUV modelinin tanıtıldığı toplantıda daha sonra üretilecek sedan modele ilişkin detayların da paylaşılması bekleniyor. “Türkiye’nin Otomobili” projesi 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık yatırımı içeriyor. Bu sürede Türk ekonomisine 50 milyar euro, cari dengeye 7 milyar euro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.







