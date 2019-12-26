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    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli otomobilin logosu ortaya çıktı
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    26.12.2019 - 19:50 |

    Yerli otomobilin logosu ortaya çıktı

    Son dakika gelen görüntü ile Türkiye'nin heyecan ile beklediği yerli otomobilin logosu da gözüktü.

    Yerli otomobilin logosu ortaya çıktı

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23te yeni bir paylaşım daha yaptı. Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaelinin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisinden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsünden geçti. Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında, Direksiyonunda biz varız, Her şeyiyle bizim" paylaşımları yapıldı.


    Türkiye'nin otomobili yarın görücüye çıkacak. Yapılan son paylaşımda ise yerli otomobilin logosu ortaya çıktı.

    Yerli otomobilin logosu ortaya çıktı


     

     

    Heyecanla beklenen yerli otomobilin ilk modeli SUV tipi ve yüzde yüz elektrikli olacak.

    Yerli otomobilin logosu ortaya çıktı


    Yarın tanıtılacak aracın 2022 yılında piyasada olması hedefleniyor. 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    Yerli otomobilden yeni paylaşımDireksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim
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