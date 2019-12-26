Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23te yeni bir paylaşım daha yaptı. Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaelinin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisinden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsünden geçti. Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında, Direksiyonunda biz varız, Her şeyiyle bizim" paylaşımları yapıldı.



Türkiye'nin otomobili yarın görücüye çıkacak. Yapılan son paylaşımda ise yerli otomobilin logosu ortaya çıktı.









Heyecanla beklenen yerli otomobilin ilk modeli SUV tipi ve yüzde yüz elektrikli olacak.









Yarın tanıtılacak aracın 2022 yılında piyasada olması hedefleniyor. 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.