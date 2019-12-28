Yerli otomobilin tasarımındaki efsane Türk: Murat Günak

Türkiye, dün yerli otomobiline kavuştu. Yerli otomobil görücüye çıktıktan sonra tasarımın Türkiye'ye ait olmadığı İtalyan Pininfarina'ya ait olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Yerli otomobili üreten TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, katıldığı canlı yayında bu iddialara detaylı bir şekilde yanıt verdi ve tasarım sürecini anlattı.

"MURAT GÜNAK'LA ÇALIŞTIK"

Tasarım ekibinde Mercedes'in efsane tasarımcısı Murat Günak'ın olduğunu ifade eden Karakaş şunları söyledi; "Biz 18 tasarım eviyle görüştük. 18 tasarım evini 3'e indirdik. 5 farklı tasarım isteyip 15 tasarımı yan yana koyduk. O süreçte Murat Bey (Murat Günak) bize Türkiye'yi Avrupa'yı tanıyan tecrübesiyle çizgileriyle yardımcı oldu. Onun haricinde Türk tasarımcı ve mühendis arkadaşlarımız var. Seçtiğimiz tasarım eviyle birlikte çalışan 6 Türk arkadaşımız vardı. Murat Bey'le de çok kez konuştuk. "

PİNİNFARİNA İDDİALARI

CEO, İtalyan tasarım iddialarına karşılık şöyle konuştu;

"Hedef kitlemizi en iyi temsil ettiği gerekçesiyle İtalyan tasarım evi Pininfarina'yı tercih ettik. Onlarla beraber çalıştık. Sipariş verip bize bunu getirin demedik. Öyle bir şey mümkün de değil zaten. "

Öte yandan TOGG CEO'su Gürkan Karataş "Aracın bu iç yapısının bu bölümünü savunma sanayiinden, Türkiye'nin helikopterini yapan ekipten bir mühendis tasarladı. Ergonomik olarak inanılmaz rahatlık sağlıyor." dedi.

MURAT GÜNAK KİMDİR?

Türk otomobil tasarımcısı denilince akla ilk Murat Günak adı gelir. Ağustos 1957’de İstanbul’da doğan Murat Günak, 6-7 yaşlarındayken ailesiyle birlikte Almanya’ya yerleşmiştir.

Aldığı güçlü eğitimin ardından ilk iş deneyimini Ford Motor Company içinde yaşayan ünlü tasarımcı, burada mesleğine yön veren detayları keşfetti ve net bir biçimde kendini geliştirme fırsatı buldu. Ardından Ford Tasarım ekibindeki bir yöneticisinin teşvikiyle dünyaca ünlü bir otomobil tasarım okulunda eğitim aldı.

Günak, Mercedes, Peugeout, Volkswagen gibi markalar için çalıştı. Murat Günak, Mercedes C Serisini tasarlayarak adeta otomotiv tarihine geçmiştir. Yaptığı tasarımlar, işlevsellik ve estetik açıdan devrim niteliğindedir.

Ülkemizde çok tutulan Peugeout 206 ve Peugeot 307 modellerinin tasarımcısı olan Murat Günak, 1994 yılında markaya tasarımcı olarak giriş yapmıştır. Peugeot için çalıştığı sürede markanın en popüler modellerinin tasarımına imzasını atmıştır.