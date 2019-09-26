Yerli sürüş sistemiyle tarlayı harmanlayacak

Türk Traktör teknolojik özelliklere sahip yeni traktör modellerini tanıttı. New Holland ve Case IH modellerinde uygulanan uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerin Ar-Ge faaliyetleri Türkiye’de gerçekleştirildi.

Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner, uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerin ilk yerli üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasına, toplam maliyetin düşürülmesine ve verimlilik artışına olanak sağlıyoruz. İleride bu modelleri ihracat yaptığımız 130 ülkeye de göndereceğiz” dedi.

Türk Traktör’ün çalışmalarının merkezine tarımı daha ileri taşımayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı koyduğunu dile getiren Özüner, “Hayata geçirdiğimiz yeni teknolojiyi New Holland Master Drive ve Case IH Pro Guide modelleri olarak her iki markamızda pazara sunduk. 2019’da çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıracak bir yeniliği daha onların beğenisine sunuyoruz. Gelecek haftaki Bursa Tarım Fuarı’nda modellerimiz satışta olacak” diye konuştu.

Teknolojiye erişim

Özüner, bu teknolojinin yerli üretim olarak fabrika çıkışlı sunulmasının, parça fiyatı ve bakım avantajı sunarken aynı zamanda traktöre entegre olduğu için çok uygun faiz oranlarına sahip sübvansiyonlu mekanizasyon kredisine de imkân tanıdığını kaydetti. Aykut Özüner, “Aynı özelliğe sahip ithal traktörlere ya da dışarıdan ayrıca alınarak kullanılan sistemlere göre fiyat avantajı sağlayarak ülkemizde her çiftçinin teknolojiye kolayca ulaşmasını ve kullanımın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bir diğer adımımız da pazara sunduğumuz bu traktörlerimizin Türkiye’de en çok kullanılan 90-110 beygir gücüne sahip modeller olması” bilgisini verdi.

Verimliliği artıracak

Her sektörde sağlanmaya çalışılan verimlilik artışının tarımda çok daha önemli olduğunu dile getiren Özüner, “Özellikle hassas tarım ve akıllı tarım çözümleriyle Türkiye’deki tarım alanlarından daha fazla verimi amaçlıyoruz. Bu kapsamda uydudan alınan sinyallerle tarımsal faaliyetlerde hata payını en aza indirerek mevcut koşullarda maksimum ürün yetiştirilmesine imkan tanıyan ‘Hassas Tarım Uygulamaları’nı tanıtıyoruz” dedi.

‘Tarlam Cepte’yi geliştirdi

Traktörün çiftçiler tarafından beğenildiğini de kaydeden Aykut Özüner, “Bu ürünün ihtiyaca yönelik geliştirildiğinin bir kanıtı oldu. Türk Traktör Teknoloji Tanıtım Günü’nde bunlarla sınırlı kalmayıp, yılın ilk yarısında çiftçilerimize dijital karar alma desteği sağlamak üzere hizmete sunduğumuz Tarlam Cepte mobil uygulamasını da gösterme imkanı bulduk.

Tarlam Cepte, tarladaki verimliliğin artması, geçmişte zarara yol açan hataların tekrarlanmaması ve çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerine katma değer sağlama hedefiyle tarımla ilgilenen herkesin hayatını kolaylaştırma misyonu taşıyor” dedi.