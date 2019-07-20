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    HaberlerEkonomiYerli tatilcilerin tercihi değişti!
    20.07.2019 - 16:07| AA

    Yerli tatilcilerin tercihi değişti!

    Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şu an ki verilere göre, yurt içi sahil otellerinde geçen yıla göre yüzde 10 talep düşüşü yaşanırken, yurt dışı seyahatler ve yurt içi kültür turlarındaki talep şimdiden geçen yıla göre yüzde 30 civarında arttı.

    Yerli tatilcilerin tercihi değişti!

     

    Kurban Bayramına sayılı günler kala, bayramını evde geçireceklerin  yanı sıra, tatil planı yapan tüketicilerin de tercihleri şekillenmeye başladı.  Yurt içi seyahatlerdeki fiyat politikaları, bazı tatilcileri yurt dışı  seyahatlere yönlendirirken, kültür turları ve yurt dışı seyahat planı yapan  tatilci sayısı geçen seneye göre yükselişe geçti.

    Bayram tatiline yönelik talebe ilişkin AA muhabirine bilgi veren  Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, genel pazar sonuçları henüz oluşmasa  da Tatilsepeti verilerine göre geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde  10 kadar bir düşüş yaşandığını aktardı.

    Bu düşüşte, geçen seneye göre bu yıl bayram tatili süresinin henüz beş  gün ile sınırlı olmasının ve fiyatların bayram tatili günlerinde normalden en az  yüzde 10-15 daha pahalı olmasının etkili olduğunu dile getiren Küçükyılmaz,  tatilin 9 güne uzatılması beklediklerini de söyledi.

    Küçükyılmaz, bu analizin yurt içi sahil otelleri için geçerli olduğunu  belirterek, şu bilgileri verdi:

    "Yurt dışı seyahatlerinde ve yurt içi kültür turlarında geçen yıla  göre yüzde 30 civarında bir artıştan söz edebiliriz. Bu yıl genel olarak geçen  yıla göre fiyatlarda önemli artışlar oldu. Ancak son dakika kampanyaları ile hala  uygun bütçeli tesisler bulabilmek mümkün. Yurt içi seyahatlerindeki fiyat  politikalarının, bir kısım tatilciyi yurt dışı seyahatlere yönlendirdiğini  görebiliyoruz. Bayramda tatilcilere, arefe ya da bayramın birinci gününü tatil  başlangıcı olarak planlamak yerine bayramdan en az iki gün önce tatillerine  başlamalarını tavsiye ediyoruz.

    Bu sayede hem daha uygun fiyatlar bulabilirler, hem de yorucu bayram  yoğunluğu trafiğine girmemiş olurlar. Geçtiğimiz yıla göre bu bayramda  tatilcilerin tatil süreleri kısaldı. Geçen yıl ortalama 5,2 gün iken şu anda 4,1  gün ortalama ile rezervasyonlar geliyor. Bu bayramda yine en çok rezervasyon  talebini Antalya ve Bodrum bölgesine alıyoruz. Kuşadası, Marmaris ve Çeşme bu  bölgeleri takip ediyor."

      "HALA HER ŞEY DAHİL OTELLER MÜŞTERİLER TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR"

    Şu anda otellerde hala rezervasyon imkanı bulunduğunu aktaran  Küçükyılmaz, temmuzun son haftası itibarıyla otellerin yüzde 80-90 doluluğa  ulaşmasını beklediklerini söyledi. Küçükyılmaz, bayram gibi özel dönemlerde  tatilcilerin erken rezervasyonla uygun fiyat yakalayabileceğine işaret etti.

    Koray Küçükyılmaz, en fazla tercih edilen tatil konseptine ilişkin  olarak da, "Sahil otellerinde artan fiyatlar talebi biraz düşürse de hala her şey  dahil oteller müşteriler tarafından tercih ediliyor. Bu bayram yurt dışı turlarda  daha çok 5-7 günlük Balkan-Orta Avrupa-İtalya-Yunan Adaları ve Bangkok Phuket  gibi kombine turlar tercih ediliyor. Kültür turlarında ise Ege-Akdeniz turları  Likya-Pamfilya, Assos- Bozcaada turları ve Karadeniz turları en popüler turlar."  bilgisini verdi.

     

     

     

     

     

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