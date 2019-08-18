BİST95.734-0,87 EURO6,19-0,02USD5,580,30ALTIN271,32-0,49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi‘Yerli üretimle’ 1.4 milyar cepte
    18.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Yerli üretimle’ 1.4 milyar cepte

    Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının artmasıyla ocak-temmuz döneminde ithal kaynaklardan sağlanan enerjinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalması sayesinde, yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı.

    ‘Yerli üretimle’ 1.4 milyar cepte

    Elektrikte kurulu güç temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 90 bin 449 megavata yükseldi. İlk 7 ayda elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate çıktı.

    Yatırıma devam

    Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı ise  yüzde 44,7 artarak 87 milyon 66 bin megavatsaate yükseldi. 1 Ocak-31 Temmuz arasında doğal gazdan elektrik üretiminde 24 milyon  megavatsaatlik tasarruf sağlanarak, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş oldu.

    Söz konusu dönemde ithal kömürden 4 milyon megavatsaat daha az  elektrik üretildi ve 102,5 milyon dolarlık ithal kaynak kullanımı engellenmiş  oldu. Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı, yılın yedi aylık  döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam yüzde 15,4 azaldı ve yaklaşık  1,4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı.

    İthalat azaldı ihracat artıyor

    Türkiye’nin elektrik ithalatı yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 azalarak 1153 gigavatsaate geriledi. Öte yandan söz konusu dönemde elektrik ihracatı ise yüzde 21,6 artışla 1795 gigavatsaate yükseldi.

    Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı

    Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı

    Yer: Vatan caddesi! Çarpıp kaçtı

    Yer: Vatan caddesi! Çarpıp kaçtı

    Gündüz deniz akşam müzik

    Gündüz deniz akşam müzik

    Phoebe Waller-Bridge’den film projesi

    Phoebe Waller-Bridge’den film projesi

    Sıradaki Haber