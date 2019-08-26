Yerli ve milli baz istasyonu hizmette

Her bir operatörün ilk etap siparişleri kapsamında toplamda 625 ULAK 4.5G baz istasyonu teslimatının yapıldığı bilgisini veren Balcı, eylülün ilk yarısında 125 teslimat daha gerçekleştirileceğini kaydetti.

Balcı, 4.5G baz istasyonlarına yatırımın 2024’e kadar devam etmesinin ve bu sürede yaklaşık 20 bin 4.5G baz istasyonuna yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.