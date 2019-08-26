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    HaberlerEkonomiYerli ve milli baz istasyonu hizmette
    26.08.2019 - 08:24| EKONOMİ SERVİSİ

    Yerli ve milli baz istasyonu hizmette

    Yerli ve milli baz istasyonu 750 sahada hizmet veriyor. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye’nin yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın operatörlere teslimatının devam ettiğini kaydetti. Yaklaşık bin 500 ULAK baz istasyonunun operatörlere teslim edildiğini söyleyen Balcı, “750’si hizmet verirken, diğerlerinin kurulum çalışmaları devam ediyor” dedi.

    Yerli ve milli baz istasyonu hizmette

    Her bir operatörün ilk etap siparişleri kapsamında toplamda 625 ULAK 4.5G baz istasyonu teslimatının yapıldığı bilgisini veren Balcı, eylülün ilk yarısında 125 teslimat daha gerçekleştirileceğini kaydetti.

    Balcı, 4.5G baz istasyonlarına yatırımın 2024’e kadar devam etmesinin ve bu sürede yaklaşık 20 bin 4.5G baz istasyonuna yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.

    Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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