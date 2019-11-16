Yerli ve milli tıbbi cihazlar tanıtılacak

Dünyada kanıt düzeyi en yüksek olan ileri teknoloji ve tedavilerin tartışıldığı ve New York şehrinde 19 - 23 Kasım tarihleri arasında bu yıl 46’ncısı düzenlenecek olan Amerikan Veith Sempozyumu’nda yerli ve milli üretim tıbbi cihazlarla yapılan ameliyatlar, INVAMED ve RD Global markası adı altında alanında en iyi olan dünya çapındaki Türk bilim insanlarının geliştirdiği tıbbi ürünler canlı yayınla Amerika’dan dünyaya tanıtılacak.

Dünyada en ileri teknoloji ve tedavilerin tartışıldığı Amerikan Veith Sempozyumu’na Türkiye’den alanında uzman birçok hekim ve Sağlık Federasyonu Heyeti katılacak.

Sempozyumda Türkiye’nin tamamen yerli imkânlarla ürettiği yapay kalp cihazı da görücüye çıkacak.

Dünyada çığır açan lazer güdümlü VenaBlock teknolojisi, dünyada Derin Venöz Kapak Yetmezliğinin ilk tedavisi olan Internal Kompresyon Tedavisi (ICT) ve Kapalı By Pass Yöntemi olan Temren Aterektomi- Extender tedavisi sempozyumda tıp dünyası ile paylaşılacak.

Amerika’da gerçekleşecek olan 46’ıncı Veith Sempozyumu’nda; Ürünler ve Tedavi Yöntemleri, Variste tüm dünyada çığır açan ve Turkish Glue olarak bilinen Lazer Güdümlü VenaBlock Teknolojisi Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, dünyada Derin Venöz Kapak Yetmezliğinin ilk tedavisi olan ICT tedavisi Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, Varis tedavisinde 5 senelik takip çalışması ile Radyofrekans ve Yapıştırıcı yöntemlerinin karşılaştırması Prof. Dr. Fatih İslamoğlu tarafından anlatılacak.

Ana program sunumlarının yanı sıra, Derin Venöz Pıhtı tedavisinden dünya sağlık literatürüne girmiş olan 4 ‘lü Hybrid tedavi sistemini Dr. Ali Baran Budak, VenaBlock varis tedavi sistemini Doç. Dr. Halit Yerebakan canlı vaka gösterimleriyle dünyanın dört bir yanından katılan doktorlara anlatacak. Sempozyumda ayrıca Prof. Dr. Fatih İslamoğlu, Prof. Dr. Alptekin Yasim, Doç. Dr. Halit Yerebakan, Dr. Ferid Cereb ve Dr. Ali Baran Budak tarafından Türk tıbbi cihazları ile çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, sempozyum öncesi yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük girişimsel cerrahi sempozyumu olan Veith Sempozyumu’na katılmadaki amaçlarının, Türkiye’de üretilen yerli ve milli tıbbi cihazların tüm dünyaya tanıtılması ve tüm dünyada kullanımının sağlanması olduğunu vurgulayarak, "Yerli ve milli tıbbi cihazlarla yaptığımız işlemleri, Japonya'dan, Kore'den, Avustralya'dan, ABD'den, İngiltere'den, Almanya'dan, Afrika'dan, dünyanın pek çok ülkesinden hekimlere ve sağlık emekçilerine tanıtmaya ve Türkiye’nin ürettiği tıbbi cihazlarının dünya standartlarında, hatta mevcut teknolojilerden çok daha ileri seviyede olduğunu göstermek için çalışıyoruz." dedi.

Dinç, “Sağlıkta Millileşme yolunda ilk hedefimiz, alanımızda ülkemize yetmek; dış kaynaklardan alım yerine halkımızın sağlık ve refaha erişiminin milli ürünlerle sağlanmasıydı. Şimdi ne mutlu ki yerli üreticilerimiz, ülkemizin belirli alanlardaki sağlık ihtiyaçlarının tamamını karşılayabiliyor. İkinci hedefimiz ise dünya vatandaşlarına da yerli ürünlerimizin sağladığı yüksek teknolojik sağlık imkânlarının sunulması için Türkiye adına tescilli olan ürünlerimizi tüm dünyanın hizmetine sunmak ve Türk ürünlerinin kalitesini ve ileri teknolojik yeniliklerini daha büyük kitlelere aktarmaktır. Bu yolda canla başla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dinç, “Daha önce tamamen açık cerrahi operasyonlarla yapılan birçok ameliyat artık kapalı olarak mikroskopi ve radyolojik görüntülemelerle yapılabiliyor. Bu ürünlerden VenaBlock dünyada varis tedavisini değiştirmiş, şu anda aktif olarak Avustralya’dan Latin Amerika’ya kadar 60 ülkede kullanılan bir ürün. Ürettiğimiz diğer bir teknoloji olan Temren aterektomi sistemi ise tıkalı atar damarların açılmasını sağlayan ve By-Pass’ı engelleyen ve ülkemiz haricinde sadece Amerika tarafından üretilen bir ürün. Yine çok ses getiren, dünyada tedavisi bulunmayan birincil Derin Venöz Yetmezlik Tedavisi için Türk bilim insanları tarafından geliştirilen, patentli Internal Kompresyon Tedavisi (ICT) de ilk defa geçen sene düzenlenen 45’inci Veith Sempozyumu’nda paylaşılmış ve sektörde büyük yankı uyandırmıştı” dedi.

2019 yılının Türk tıbbi cihaz üreticileri için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Dinç; “ İlk yerli yapay kalp üretimi başta olmak üzere pek çok alanda yerli üretimlere başlandı. Bu sempozyumda da bir yandan mevcut ürünlerin dünyaya açılımı sürerken, diğer yandan yeni ürünler dünya sağlık insanlarına bir bir tanıtılmaya devam edilecek“ değerlendirmesinde bulundu.