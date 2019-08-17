Yerli ve milli yapay zeka atağına kalktı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yeni yapay zekâ çözümlerini Türk Telekom mühendisleri ile tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiklerini belirterek, “Türk Telekom olarak attığımız her adımda Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ve küresel platformda adından söz ettirecek yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Yapay zeka sistemleri konusunda sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızın ilk meyvesini, yerli ve milli yapay zeka kök neden analizi platformu TT-ON ile almış bulunuyoruz. Bundan sonrada da yeni yapay zeka uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kök neden analizi ve buna bağlı makine öğrenmesinin, yapay zeka sistemlerinin temel unsurlarını oluşturduğunu aktaran Kıraç, “Kendi iç kaynaklarımızla geliştirerek patentini de almış olduğumuz TT-ON Kök Neden Analizi Platformu, Türk Telekom fiber şebekesi üzerinde farklı çözüm ortaklarına ait altyapı verilerini tek bir ekrandan izlemeye olanak tanıyor. Fiber optik kabloların mevcut sistem parametreleri üzerinden canlı olarak kalite ölçümünü gerçekleştiren platform, gerektiğinde en uzak alt noktaya inerek detaylı analiz yapıyor ve yüksek performans için gerekli çözümün en hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Günlük işleri otomatik hale getiriyor.Üst düzeyde otomasyon teknolojisini kullanarak elle yapılan çalışmaları azaltıyor, sürekliliği artırarak personelin daha öncelikli işlere odaklanmasına imkân sağlıyor” bilgisini verdi.

Patent sayısı arttı

Yusuf Kıraç, 2018’de Türk Telekom adına yapmış oldukları patent başvuru sayısını bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 oranında arttırarak 182’ye çıkardıklarını da dile getirerek, “Dünya çapında patentini aldığımız 17’si 5G tabanlı ürün için olmak üzere 25’ten fazla patentle geleceğin teknolojilerini şekillendiriyoruz. Yerli ve milli teknolojilere yatırımlarımız sürecek” dedi.