Yerli ve yenilenebilir enerjide rekor kırdık

8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde konuşan Bakan Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası’nda ilan edilen kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefinin yakalandığını duyurdu.



Avrupa’da 5. sırada



Rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa’da beşinci sıraya gelindiğini ifade eden Dönmez, şunları söyledi:



“Yüzde 8’lerde olan bu oranı ilk etapta yüzde 10’lara çekmeyi hedefliyoruz. Rüzgardan elektrik üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre ekimde yüzde 14.6, son 5 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 70 arttı” dedi. Dönmez, toplam 262 rüzgar santralinde toplam kurulu gücün yaklaşık 7 bin 500 megavata ulaştığını ifade ederek, “Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı” diye konuştu.

Dönmez, yerli aksam desteği uygulamasıyla da rüzgar santrallerinde kullanılan kule, kanat ve jeneratörün en az yüzde 51’inin yerli üretimle karşılandığını söyledi.



Yeni YEKA’lar yolda



Gelecek dönemde uygulanacak 40-50 megavatlık mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) rüzgar enerjisi (RES) ve güneş enerjisi santralleriyle (GES) yeni kapasite kullanımları tahsis edileceğini dile getiren Dönmez, “İlk YEKA yarışmasını kazanan konsorsiyumun yıllık 400 megavat kapasiteli yerli malı belgeli ve yerli katkı oranlarına göre üretilmiş ya da tedarik edilmiş aksamı kullanacağı fabrikanın kurulumu tamamlanmak üzere. Fabrikada yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak şekilde rüzgar türbinleri üretilecek” dedi.



RÜZGARA YATIRIM HIZ KESMİYOR



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da rüzgar enerjisi yatırımlarının ileride Türkiye’yi üretim merkezi haline getirebilecek bir yolun da başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, yenilenebilir enerjiye desteklerinin süreceğini belirterek, “Önümüzdeki yılın nisan ayında 2 bin megavatlık RES için başvuruları alacağız” diye konuştu.