YHT 10. yılında 50 milyonu aştı

Türkiye, hızlı ve konforlu tren yolculuğu ile 13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir arasında açılan YHT hattı ile tanıştı. Böylece, Ankara-Eskişehir arasındaki seyahat süresi 1 saat 25 dakikaya düştü. Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı. Bu yolcuların 14 milyon 537 bini, günde ortalama 14 sefer yapan Ankara-Konya hattını kullandı.

Ankara-Eskişehir hattında 17.3 milyon, Ankara-İstanbul hattında 13.3 milyon, Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 4.6 milyon yolcu taşındı. Ortalamada, Ankara-Konya hattında 5 bin 900, Ankara-Eskişehir hattında 3 bin 850, Ankara-İstanbul hattında 9 bin ve Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 3 bin 200 yolcu seyahat etti.

Akraba ziyareti ve iş seyahati

TCDD anketine göre, Türkiye genelinde YHT’leri tercih eden yolcuların seyahat amaçlarına bakıldığında, yüzde 27,8 ile “akraba ziyareti” ilk sırada yer aldı.

Yolcuların yüzde 18,9’u iş ziyareti, yüzde 18,9’u tatil ve turizm, yüzde 13’ü diğer amaçlar, yüzde 11’i okula ulaşım, yüzde 7,4’ü işten eve evden işe ulaşım ve yüzde 2,6’sı sağlık kurumuna ulaşım için YHT’yi kullandı.

Yolcuların YHT seyahati sırasında yiyecek ve içecek servisinden yararlanma oranındaki artış da dikkati çekti.

Yiyecek ve içecek servisinden yararlanan yolcu oranı, YHT’nin ilk hizmete girdiği döneme göre yüzde 55,9’dan yüzde 63,1’e çıktı.