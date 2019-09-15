Yıl sonuna kadar 550 ilçe ve belde gaza kavuşacak

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği bilgiye göre, EPDK, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği ve ilgili dağıtım şirketlerinin üst düzey yetkilileri, genişleme yatırımlarının 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020-2022 yılları yatırımlarının planlanması amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, doğal gaz genişleme çalışmalarının planlanan takvime riayet edilerek hızlı ve koordineli yürütülmesinin önemi vurgulandı.a