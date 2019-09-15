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    HaberlerEkonomiYıl sonuna kadar 550 ilçe ve belde gaza kavuşacak
    15.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yıl sonuna kadar 550 ilçe ve belde gaza kavuşacak

    Türkiye’nin 81 iline geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz götürülmesinin ardından genişleme çalışmalarında ilçe ve beldelere ağırlık verildi. Yıl sonuna kadar doğal gaz ulaştırılacak ilçe ve belde sayısı 550 olarak belirlendi.

    Yıl sonuna kadar 550 ilçe ve belde gaza kavuşacak

    AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği bilgiye göre, EPDK, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği ve ilgili dağıtım şirketlerinin üst düzey yetkilileri, genişleme yatırımlarının 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020-2022 yılları yatırımlarının planlanması amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, doğal gaz genişleme çalışmalarının planlanan takvime riayet edilerek hızlı ve koordineli yürütülmesinin önemi vurgulandı.a

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