Yılbaşı kredisinde en avantajlı dönem

Yılbaşına sayılı günler kala bankalar, düşen faizlerin etkisiyle cazip hale gelen ihtiyaç kredisi kampanyalarına hız verdi. Geri ödemesi günde 8 liradan başlayan kredilerde 3 aya kadar erteleme, 5 yıla kadar vade seçenekleri bulunuyor. Kimi banka kredi verirken, müşterilerinin Kredi Kayıt Bürosu’ndaki (KKB) kredi puanını dikkate alırken, kimi de müşterinin bankadaki işlem ağırlığına, aktif durumuna göre faiz istiyor.

Düşük faizin cazibesi

Bir yıl önce bankalar ihtiyaç kredilerinde müşterilerinden aylık yüzde 1.79 seviyelerinde faiz ödemelerini istiyordu. Altı ay önce ise istenen faiz yüzde 1.40’tı. Şimdi ise ihtiyaç kredilerinde açıklanan faizler yüzde 0.98’den yüzde 1.04’e kadar değişim gösteriyor.

İhtiyaç kredilerinde banka faiz oranları farklılık gösterse de müşteriye yansıtılan ek maliyetlerle sektördeki ortalama rakam yüzde 1.10 seviyesinde bulunuyor.

Faizlerin geçen yıldan bugüne bu seviyeye düşmesinde Merkez Bankası’nın kredi kartı faizlerinde yaptığı düşüşün de etkisi var. Merkez Bankası daha önce yüzde 2.20 olan kredi kartı faizi üst limitini önce yüzde 2’ye sonra da yüzde 1.60’a düşürdü. Merkez’in bu etkili hamlesi bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarının düşmesinde etkili oldu. Bankalar kredi kartından uzak duran müşterilerini ihtiyaç kredilerine çekmeye çalışıyor.

Faiz kişiye özel...

İş Bankası, yeni yıl ihtiyaç kredisinde kişiye özel olarak belirlenen faiz oranları ve 60 aya varan vadelerle kredi veriyor.

Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, risklilik durumu, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösteriyor. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler; “nakit, TC kimlik no, kredi tutarı, aylık gelir” durumunu 4402’ye gönderiyor. Her bir SMS için ücret tahsil ediliyor. İş Bankası müşterisi olmayanların ise İş Bankası Telefon Şubesi’ni cep telefonlarından araması gerekiyor.

İş Bankası’nın kişiye özel faiz oranı ile sunduğu Anında Kredi’ye İşCep’ten, internet şubesinden ve Bankamatiklerden hızla ve kolayca başvurulabiliyor. Başvurular hangi temas noktasından yapılırsa yapılsın onaylanan kredi 7/24 hemen hesaba geçiyor.

Son gün 31 Aralık

Garanti BBVA, 31 Aralık’a kadar geçerli olacak yeni kredi kampanyasında, yüzde 0.99’dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi veriyor. Kredi kullanmak isteyenler; Garanti BBVA şubelerinden, www.garantibbva.com.tr adresindeki internet şubesinden, Garanti BBVA Mobil’den ve 444 0 335 anında kredi hattından başvuruda bulunabiliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “2020’yi karşılarken, ihtiyaçların karşılanabilmesi için uygun faiz ve vadede yeni yıl kredisi hazırladık” dedi.

Günde 8 TL’den başlayan taksitle

Şekerbank müşterilerine yeni yıl kampanyası kapsamında günde 8 TL’den başlayan taksit seçeneklerinin yanı sıra 3 ay taksit erteleme imkânı da sunuyor. Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Şekerbank olarak ihtiyaç sahiplerine yeni yıla girerken bütçelerini zorlamadan finansman imkânı sunmak istedik. Yeni yıl kredisi kampanyamız ile talep eden müşterilerimize taksit erteleme seçeneği sunarken, düşük tutarlı taksit imkanıyla da ödemelerini rahatça yapma fırsatı sağlayacağız” dedi.

Kredi puanına göre faiz

Alternatif Bank’ın yeni yıl kampanyası kapsamında sunduğu yılbaşı kredisini kullanmak isteyenler, yüzde 1.04’ten başlayan faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 60 aya varan vadelerden yararlanabiliyor. Alternatif Bank’ın avantajlı yılbaşı kredisine tüm şubelerinden başvuruda bulunulabiliyor. Bankanın faiz oranı daha önce yüzde 1.28’di. Alternatif Bank, bu faiz oranını KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kredi puanı 1500 ve üzeri olan müşterileri için yüzde 1.04’e indirdi.

Cep’ten kredi imkanı

DenizBank, 2020 yılına özel ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında aylık yüzde 0.99’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sunarken, 60 aya varan vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlıyor.

Tüketiciler, 2020 yılına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına cep telefonlarından ‘yeniyıl’ yazıp bir boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını 3280’e SMS atarak veya www.denizbank.com üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor. Kredi başvurularının sonuçları sadece birkaç dakika içinde cep telefonuna gelen SMS ile öğreniliyor. DenizBank’ta hesabı bulunan müşteriler internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden kredilerini şubeye hiç uğramadan kullanabiliyor.

5 yıla kadar vade var

QNB Finansbank, yeni yıla özel günde 15 TL’den başlayan taksitlerle 15.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Taksit ödemeleri 3 aya kadar ertelenebiliyor. QNB Finansbank’ın taksitlerinizi erteleyin söylemiyle verdiği kredi, 60 aya varan vade seçeneklerine sahip.

İhtiyaç kredisi yeni yıl kampanyası için QNB Finansbank müşterileri internet ve cep şubelerinden başvurularını tamamlayabiliyor. Bankanın müşterisi olmayan tüketiciler ise TC kimlik numaralarını 5030’a SMS atarak, https://www.qnbfinansbank.com/bireysel-ihtiyac-kredisi linki üzerinden veya QNB Finansbank şubelerine giderek başvuruda bulunabiliyor.

3 ay ertelemeli...

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken 36 ay vadeye kadar 0.98’den başlayan faiz oranında yeni kampanya başlattı.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Yeni yılda müşterilerimizin rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi sunmaya başladık. Dileyen müşterilerimiz 3 ay erteleme seçeneğinden de faydalanabilir” dedi. 3 ay ile 60 ay arasında değişen, 3 ay erteleme imkanı da sunan yeni yıl kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını Cepteteb internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi kanallarından yapabiliyor.