Yılbaşı öncesi çarşı hareketli

Yeni yıla sayılı günler kala çarşıda, AVM’de alışveriş hareketliliği sürüyor. İstanbul’da yılbaşını evde geçirmek isteyen vatandaşların ilk durağı Eminönü ve Mısır Çarşısı oluyor. Yılbaşı öncesi vatandaşlar, hediyelik eşya, yılbaşı süsü, hindi, çerez ve son piyango biletlerini satın almak için sokağa çıktı. Yılbaşı öncesi satışlarda hareketlilik olduğunu söyleyen esnaf, son iki günde satışların daha da yoğun olmasını bekliyor.



Çerez fiyatı arttı



Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan çerezlerde fiyatlar geçen yıla göre artış gösteriyor. Yılbaşı öncesi satışların iyi gittiğini söyleyen esnaf, son gün hareketliliğin daha yüksek olmasını bekliyor. Geçen yıla göre çerez fiyatlarında artış olduğunu belirten esnaf, en çok Antep fıstığı, badem, leblebi ve fıstığın bulunduğu çerezlerin satıldığını söylüyor. Bu yıl karışık çerez fiyatları 48 liradan başlayıp 80 liraya kadar çıkıyor. Çerezlerin kilogramına bakıldığında ise Antep fıstığı 90, kaju 90, kavrulmuş badem 84, ceviz 60, tuzlu fıstık 25, sarı leblebi 22, çekirdek 12, soslu mısır 24, fındık 65 liradan başlıyor. Çerez tercihleri de vatandaşın bütçesine göre değişiklik gösteriyor. Esnaf vatandaşın, 100-200 gram civarında az az çerez aldığını söylüyor. Yılbaşı için oluşturulan çerez setleri ise 150 liradan satışa sunuluyor.









80 milyonluk ikramiyeye sayılı günler kaldı



Milli Piyango’nun büyük yılbaşı ikramiyesi için hayaller de büyük. Nimet Abla’nın uğuruna inanan vatandaşlar her yıl Eminönü gişesinde sıraya giriyor. 80 milyon liranın kendisine çıkmasını bekleyen vatandaşlar farklı alanlarda bu ikramiyeyi değerlendirmek istiyor. Kimi vatandaş seri, kimisi de tek bilet alıyor. Bu yıl tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılıyor.



Nimet Abla gişesinin sahibi Nimet Özden, son günlere girildiğini ve biletlerin yüzde 88’ini sattıklarını açıkladı. Vatandaşların son günlerde 10’ar 10’ar almaya başladıklarını söyleyen Özden, Türkiye genelinde ise yüzde 80 civarında biletlerin satıldığını dile getirdi. İlk defa bu yıl çok fazla ‘tam bilet’ satıldığını belirten Özden, “Bunun nedeninin geçen yıl büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesinden dolayı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Kargoyla bilet gönderimi yaptıklarını belirten Özden, günlük ortalama 100 kişinin bilet talep ettiğini söyledi.



30 tane bilet aldı



Bir vatandaş ikramiyenin kendisine çıkması durumunda bahçesinde baktığı kedi ve köpekler için harcayacağını belirterek, “Tek başıma 20 tane hayvan besliyorum. İkramiye çıkarsa onların mamaları ve bakımları için kullanmak istiyorum” dedi.



30 adet bilet aldığını söyleyen Murat Uçar, “Ağrı’dan akrabalarım sipariş verdi. İkramiye çıkarsa kendime İstanbul’da bir yer satın almak istiyorum” diye konuştu. Hatay’dan gelen bir vatandaş ise, ikramiye çıktığı taktirde kendine ve durumu olmayanlara ev-eşya almak istediğini söyledi. Doğan Gür ise, “İkramiye bana çıkarsa kütüphane kurmak ve eğitim, sağlık gibi alanlarda bu parayı bağışlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.









Kandıra hindisi



Yılbaşı denilince hemen hemen herkesin aklına iç pilavlı hindi geliyor. İnci Et Pazarı’ndan Olcay Aytar da, “Organik Kandıra hindisinin kilosunu geçen yıl 38 liraya satıyorduk. Bu yıl 45 lira oldu. Yılbaşı öncesi satışlar iyi gidiyor. Bu yıl vatandaş yine kaz eti soruyor” diye konuştu. Vatandaşın yılbaşı süslerine de ilgisi yüksek. Çam ağaçlarının fiyatları 20 liradan başlayıp uzunluğuna göre 160 liraya kadar çıkıyor. Tombalaların fiyatları 5 liradan başlıyor. Gözlük, düdük ve şapkadan oluşan kotyon setler 2 liradan satılıyor.