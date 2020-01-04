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    04.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yılbaşında 513 milyon dakika konuşturdu

    Vodafone aboneleri yeni yıla girerken yaklaşık 513 milyon dakika konuştu, 101 milyon SMS gönderdi ve 11 milyon GB mobil internet kullandı.

    Yılbaşında 513 milyon dakika konuşturdu

    Vodafone’luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre 1.5 kat arttı. Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Samsun, Antalya ve Van oldu.

    Kesintisiz iletişim

    En çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun olarak sıralandı.
    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

    “Vodafone Türkiye olarak, ana faaliyet alanımız olan telekom sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz.

    Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle müşterilerimize genişbant teknolojilerimizdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmayı sürdürüyoruz.

    Yılbaşı tatilinde de geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Müşterilerimiz 513 milyon dakika, 101 milyon SMS ve 11 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle yılbaşını kutladı.”

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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