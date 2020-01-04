Yılbaşında markete leblebi piyangosu!

Market raflarında Antep fıstığı, fındık derken fiyat artışlarından nasibini kabuklu fıstık ve leblebi de aldı. Yıl boyunca rekolte düşüşü ve stok gibi sorunlarla fiyat artışını sürdüren fındık ile Antep fıstığını daha az alan tüketici yılbaşında kabuklu fıstık ve leblebiye yönelince fiyatlar bir anda yüzde 30 ila yüzde 50 arasında artış gösterdi. Marketlerin öz markalı ürünlerindeki fiyat artışı, kuruyemişçilerin tezgahlarına da yansıdı.Fiyatların ilerleyen günlerde normal seyrine dönmesi beklense de, bu süreçte özellikle marketlere ‘leblebi, fıstık piyangosu’ çıkmış oldu.

Geçen yıl antep fıstığında en düşük kilo fiyatı 60 lira iken, bu yıl 90 liradan 120 liraya kadar çıkıyor. Yine 2019’a girerken en düşük kilo fiyatı 40 lira olan fındık, mevcutta 65-90 lira arasında satılıyor. Leblebi fiyatı ise 18 liradan 35 liraya; tuzlu fıstık 12 liradan 25 liraya çıktı.

‘Fahiş fiyat olur’

Tavşanlı Leblebiciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Mustafa Sarı, Türkiye’nin önemli leblebi üretici illerinden Kütahya Tavşanlı’da mevcut durumda leblebi kilo fiyatının 8-12 lira arasında değiştiğini söyledi. ‘İstanbul’da leblebi kilo fiyatında 22 liranın üstü fahiş fiyat olur’ diyen Sarı, “Daha bir hafta önce İstanbul’a 12 liradan satış yaptım. Bunun üzerine 5 lira kar payı konulabilir. İstanbul dükkan ve işçi maliyetlerini ekleyerek tabii. 20-22 liranın üstü fahiş fiyat olur. Yılbaşı dolayısıyla kuruyemişe bir ilgi vardı. Vatandaş, antep fıstığı, fındık ve kaju gibi ürünlerde yüksek fiyatı görünce leblebi, kabuklu fıstık ve çekirdek aldı. Bir anda gelen talep artışı da fiyatları tetiklemiştir” ifadelerini kullandı.

1 haftada ne oldu?

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Danacı, Antep fıstığı ve fıstık içi gibi ürünlerde yıl boyu büyük fiyat artışları yaşandığını belirtirken, yılbaşından bir hafta önce yapılan gözlemlerde leblebi fiyatında bir dengesizlik görülmediğini söyledi. Danacı, “En iyi leblebi kilosu 15 lira. Kavrulup maliyetler eklenip rafa çıkması 22 lira olur. Tam yılbaşında bunu menfaate çevirenler oluyor ama gelecek günlerde normal seviyelere gelir” diye konuştu.

Çorum’da kilosu 15, İstanbul’da 35 lira

Fiyatıyla alışverişin en dikkat çeken ürünü olan leblebinin kilosu; açık halde 25, paketli 35, markalı halde 42 liraya kadar satılıyor. Bu fiyat, üretimin merkezlerinden Çorum’da ise 15 liradan başlıyor.

Fiyat artışlarına neden olabilecek nohut rekoltesinde ise bir değişim yok. Leblebilik nohut farklı olsa da, Türkiye İstatistik Kurumu’nun nohut üretime ilişkin son verilerinde önceki yıla göre bir fark görünmüyor. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, “Leblebi kilo fiyatı genel olarak 15 liradan satılıyor. En kaliteli leblebi Çorum’da 20 lira. Ancak çok yoğun olarak alınmıyor. Yeni yıl döneminde yüksek talep olunca bir fırsatçılık yapılmış olabilir. Ürün bazlı bir durum değil. Şehirler arası bu kadar fark olması üretim ya da tüketimle açıklanamaz” dedi.