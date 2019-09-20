Yılda 3 milyar dolarlık yağ ithal ediyoruz

Büyükhelvacıgil, “Sıvı yağda yurt dışı bağımlılığımız kritik eşiği aştı. En büyük ithalat kalemlerimizden biri yağlı tohumlar ve türevleri. Ayçiçeği, kanola, soya ve aspir türlerinde ekim potansiyelimizi artırmak için üretim seferberliği başlatmalıyız” dedi.



Büyükhelvacıgil, BYSD tarafından her yıl düzenlenen Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı’nın açılış konuşmasında, yağlı tohum ve türevlerinde dış ticaret açığının yıllık 2.5-3 milyar dolar olduğunu söyledi.



Büyükhelvacıgil, “Ham madde ihtiyacı yerli üretimle karşılanmalı. Bu hedefe ulaşmak için ayçiçeği ekim alanımızı 2 katına çıkarmalı ve en az 2.5-3 milyon ton ayçiçeği tohumu üretmeliyiz. Bunun ekonomiye katkısı 2019-2030 arasında 15.6 milyar dolar olur” dedi.