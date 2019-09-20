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    HaberlerEkonomiYılda 3 milyar dolarlık yağ ithal ediyoruz
    20.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yılda 3 milyar dolarlık yağ ithal ediyoruz

    Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, yağ bitkilerinin üretiminin artırılması için ‘üretim seferberliği’ başlatılması çağrısında bulundu.

    Yılda 3 milyar dolarlık yağ ithal ediyoruz

    Büyükhelvacıgil, “Sıvı yağda yurt dışı bağımlılığımız kritik eşiği aştı. En büyük ithalat kalemlerimizden biri yağlı tohumlar ve türevleri. Ayçiçeği, kanola, soya ve aspir türlerinde ekim potansiyelimizi artırmak için üretim seferberliği başlatmalıyız” dedi.

    Büyükhelvacıgil, BYSD tarafından her yıl düzenlenen Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı’nın açılış konuşmasında, yağlı tohum ve türevlerinde dış ticaret açığının yıllık 2.5-3 milyar dolar olduğunu söyledi.

    Büyükhelvacıgil, “Ham madde ihtiyacı yerli üretimle karşılanmalı. Bu hedefe ulaşmak için ayçiçeği ekim alanımızı 2 katına çıkarmalı ve en az 2.5-3 milyon ton ayçiçeği tohumu üretmeliyiz. Bunun ekonomiye katkısı 2019-2030 arasında 15.6 milyar dolar olur” dedi.

    Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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